Cơ hội tiến sâu của Phương Mỹ Chi ở 2 gameshow

Có không ít lợi thế và giữ phong độ ở Em xinh say hi và Sing!Asia 2025, Phương Mỹ Chi được khán giả đặt kỳ vọng tiến sâu ở hai chương trình này.

Những thế mạnh của Phương Mỹ Chi

Mới đây, Phương Mỹ Chi xuất hiện trong gameshow Việt Em xinh say hi và cuộc thi âm nhạc ở Trung Quốc Sing!Asia 2025. Giọng ca sinh năm 2003 được đánh giá có nhiều lợi thế ở sân chơi âm nhạc trong và ngoài nước.

Đầu tiên, Phương Mỹ Chi có giọng hát nội lực, đầy cảm xúc. Nữ ca sĩ Gen Z có khả năng xử lý các bài hát tinh tế, biết cách luyến láy để tạo điểm nhấn. Nhiều khán giả còn khen ngợi khả năng hát live mượt mà của Phương Mỹ Chi trong các chương trình, sân khấu âm nhạc.

Một thế mạnh khác của Phương Mỹ Chi là tinh thần học hỏi, không ngại làm mới mình. Dù hát tốt dân ca, nữ ca sĩ vẫn đá sân sang nhạc bolero, pop, jazz. Phương Mỹ Chi còn có thể sáng tác. Nữ ca sĩ đảm nhận hoàn toàn phần sáng tác giai điệu ca khúc Gối gấm. Cô còn sáng tác và thể hiện ca khúc Nhà còn thương em mà. Người hâm mộ ví Phương Mỹ Chi như viên ngọc, càng mài càng sáng.

Poster Phương Mỹ Chi ở Sing!Asia 2025. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.

Lợi thế của Phương Mỹ Chi còn là kinh nghiệm trình diễn. Nổi lên từ Giọng hát Việt nhí 2013, giọng ca Gen Z liên tục biểu diễn tại các sự kiện, chương trình ca nhạc cả trong nước và ngoài nước. Với hơn 10 năm đi hát, Phương Mỹ Chi dễ dàng làm chủ được các sân khấu lớn Em xinh say hi và Sing!Asia 2025.

Khán giả còn cho rằng một lợi thế khác của Phương Mỹ Chi ở Sing!Asia 2025 là việc nam ca sĩ Đan Trường làm giám khảo ở cuộc thi âm nhạc này. Đan Trường cho biết, anh khích lệ tinh thần Phương Mỹ Chi cũng như hướng dẫn nữ ca sĩ chọn bài.

Việc Phương Mỹ Chi cùng lúc tham gia hai chương trình khiến nhiều người lo lắng cho sức khỏe của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, Phương Mỹ Chi khẳng định, cô đủ sức khỏe để thi đấu chương trình trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cho biết, cô có chiến lược rõ ràng ở hai cuộc thi. Phương Mỹ Chi sẽ giữ bản sắc cá nhân ở Em xinh say hi. Ở Sing!Asia 2025, nữ ca sĩ muốn giữ được bản sắc văn hóa Việt Nam.

Phương Mỹ Chi đã làm gì ở Em xinh say hi và Sing!Asia 2025?

Trong tập 1 Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi cùng các thành viên trong nhóm thể hiện ca khúc AAA. Ở tiết mục này, nữ ca sĩ khoe giọng hát ngọt như mía lùi. Nhóm của Phương Mỹ Chi giành chiến thắng trong tập 1. Ca khúc AAA gây sốt với lượt xem lên đến 3.6 triệu trên Youtube sau 12 ngày.

Trong livestage 1 Em xinh say hi, Phương Mỹ Chi thuộc đội Kim Cương cùng Bích Phương, Tiên Tiên, Bảo Anh và Lamoon. Nhóm thể hiện ca khúc Cầm kỳ thi họa. Phương Mỹ Chi chắp bút phần outro (phần kết thúc một bài hát) mang làn điệu quan họ. Nhiều khán giả nhận xét Phương Mỹ Chi như cá về với nước ở tiết mục này. Cầm kỳ thi họa đã được khán giả tại trường quay bình chọn cao nhất ở livestage 1 Em xinh say hi, có 1,7 triệu lượt xem trên Youtube sau 5 ngày.

Phương Mỹ Chi trong livestage 1 Em xinh say hi. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.

Ở Sing!Asia 2025, tại Trạm Việt Nam (Vịnh Hạ Long), Phương Mỹ Chi thể hiện Buôn trăng và Rock hạt gạo. Trong hai phần trình diễn, cô khéo léo đưa vào các yếu tố văn hóa Việt Nam như áo tứ thân, nón quai thao, chi tiết con cò, võ thuật Vovinam. Phương Mỹ Chi cuối cùng chiến thắng trong phần thi đối kháng với đại diện Nhật Bản Miyuna.

Truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin về Phương Mỹ Chi ở Sing!Asia 2025

Tờ Sohu liên tục đánh giá cao nữ ca sĩ. Cụ thể, ngày 6/6, tờ Sohu có một bài viết riêng về sự nghiệp của Phương Mỹ Chi. Theo Sohu, Phương Mỹ Chi nổi tiếng từ nhỏ, có hơn 8 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, từng đóng phim.

Sohu còn nhắc đến màn giao lưu đầy thú vị giữa Phương Mỹ Chi và giám khảo Tô Hữu Bằng ở Sing!Asia 2025. "Phương Mỹ Chi đã bày tỏ tình cảm của mình dành cho giám khảo Tô Hữu Bằng. Những câu "Hoàn Châu cách cách là một phần tuổi thơ của tôi" hay "Ngũ A Ca thỉnh an" của cô ấy khiến Tô Hữu Bằng phải bật cười", Sohu cho hay.

Ngày 12/6, Sohu một lần nữa có bài viết riêng dành cho Phương Mỹ Chi. Cụ thể, tờ này nhận xét rất chi tiết hai phần trình diễn Buôn trăng và Rock hạt gạo của nữ ca sĩ. Đặc biệt, Sohu có nhiều mỹ từ dành cho Phương Mỹ Chi như trình diễn xuất sắc, tài năng, sáng tạo.

Phương Mỹ Chi thi đấu với nhiều nghệ sĩ châu Á ở Sing!Asia 2025. Ảnh: FB Phương Mỹ Chi.

Tờ Sina cũng hết lời ca ngợi Phương Mỹ Chi. Theo tờ này, nếu như Đan Trường là tuổi thơ của nhiều khán giả Việt Nam thế hệ 8x, 9x thì Phương Mỹ Chi là ca sĩ Gen Z nổi bật. Dự án nổi bật của Phương Mỹ Chi là album Vũ trụ cò bay năm 2023.

Sau các tiết mục đồng đội và cá nhân của Phương Mỹ Chi ở Em xinh say hi và Sing!Asia 2025, nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ sẽ tiến sâu ở cả hai cuộc thi.