Cô gái từng gây 'bão' nhờ làn da đẹp nhất HHVN 2020 giờ ra sao?

Giải trí

Cô gái từng gây 'bão' nhờ làn da đẹp nhất HHVN 2020 giờ ra sao?

Lên xe hoa với chồng doanh nhân vào năm 2022, Phạm Thị Phương Quỳnh gần như rút lui khỏi showbiz, tận hưởng cuộc sống hôn nhân kín tiếng.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Ngay từ những ngày đầu tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Phạm Thị Phương Quỳnh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ visual trong trẻo cùng vóc dáng cuốn hút, được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao.
Phạm Thị Phương Quỳnh, sinh năm 2000, từng là sinh viên Đại học Tài chính - Marketing TP HCM, sở hữu chiều cao 1,74 m và số đo nổi bật 78-63-94 cm.
Dù được dự đoán là cái tên tiềm năng cho ngôi vị cao nhất, cô gái quê Đồng Nai chỉ dừng chân ở Top 5 chung cuộc và Người có làn da đẹp nhất.
Sau cuộc thi, thay vì tận dụng bệ phóng để dấn thân sâu hơn vào showbiz, Phương Quỳnh lại có một quyết định bất ngờ. Năm 2022, ở tuổi 22, cô tổ chức đám cưới với chồng doanh nhân. Kể từ đó, người đẹp dần rút lui khỏi các hoạt động nghệ thuật, ít xuất hiện trên truyền thông để tập trung vun đắp cho tổ ấm riêng.
Sau gần 3 năm kết hôn, cuộc sống của Phạm Thị Phương Quỳnh khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn, sung túc bên chồng.
Người đẹp hiếm hoi tham gia hoạt động nghệ thuật, mà dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc gia đình, tận hưởng những chuyến du lịch và phát triển sự nghiệp cá nhân.
Điểm đặc biệt nhất trong cuộc hôn nhân của Phương Quỳnh chính là việc cô luôn giữ kín tuyệt đối diện mạo và danh tính của bạn đời.
Cô từng tiết lộ rằng chồng là người làm kinh doanh bình thường, không thích xuất hiện trước truyền thông và luôn là người ủng hộ, đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích cho cô trong công việc và cuộc sống.
Hiện tại, Phương Quỳnh đang sống trong một căn biệt thự bề thế, sang trọng được ví như "biệt phủ".
Cũng giống nhiều mỹ nhân Vbiz khác, Phạm Thị Phương Quỳnh cũng có niềm đam mê với bộ môn pickleball. Khi ra sân, người đẹp luôn ưu tiên những thiết kế váy ngắn thoải mái, năng động nhưng tôn lên được đôi chân dài cùng vóc dáng mảnh mai. Ảnh: FB Phạm Thị Phương Quỳnh
