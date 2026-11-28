Nữ bệnh nhân 22 tuổi rơi vào sốc nhiễm khuẩn sau khi tự pha và truyền Glutathion tại nhà. Vi khuẩn xâm nhập qua dung dịch không được bảo đảm vô khuẩn.

Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, Bệnh viện TWQĐ 108 vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân 22 tuổi (trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà.

Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh báo khẩn cấp về thói quen chủ quan, tự ý tiêm truyền làm đẹp tại nhà hoặc thực hiện các thủ thuật xâm lấn tại cơ sở chưa được cấp phép.

Tự pha Glutathion để làm đẹp, bị sốc nhiễm khuẩn

Theo lời kể của người bệnh, vì mong muốn làm trắng da cấp tốc, chị đã tự tìm mua Glutathion về pha vào chai dịch truyền nhưng không sử dụng ngay mà để dung dịch đã pha hơn một ngày mới tự đưa vào cơ thể qua đường tĩnh mạch. Ngay sau khi truyền, cơ thể chị phản ứng dữ dội với các triệu chứng khó thở, mệt lả, buồn nôn, nôn nhiều kèm theo tụt huyết áp.

Nữ bệnh nhân 22 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy kịch sau khi tự mua, tự pha và truyền dung dịch Glutathion tại nhà. Ảnh BV

Ngay khi tiếp nhận tại Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc, các bác sĩ đã khẩn trương triển khai các biện pháp hồi sức tích cực cho người bệnh như thở oxy, truyền dịch, dùng thuốc vận mạch nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng và lấy mẫu máu nuôi cấy vi khuẩn.

Kết quả cấy máu xác định tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Burkholderia cepacia. Kết hợp với diễn biến lâm sàng, kíp điều trị chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn do vi khuẩn Burkholderia cepacia bắt nguồn từ việc tự truyền dịch tại nhà, một tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp có thể nhanh chóng dẫn đến suy đa cơ quan và đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Nhờ được can thiệp kịp thời và điều trị đúng phác đồ, sau hai ngày hồi sức, huyết áp của nữ bệnh nhân đã ổn định, ngưng được thuốc vận mạch và tiếp tục được theo dõi sát chức năng các cơ quan kết hợp điều trị kháng sinh.

Hiểm họa chực chờ từ việc tự pha, tự truyền tại nhà

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến biến chứng nguy kịch này, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc, Khoa Hồi sức Nội khoa và Chống độc - Bệnh viện TWQĐ 108 phân tích: “Việc tự pha thuốc và đặt đường truyền tại nhà sẽ không đảm bảo điều kiện vô khuẩn tuyệt đối. Vi khuẩn từ dụng cụ hoặc môi trường dễ dàng xâm nhập vào dung dịch; đặc biệt khi để lâu sau pha, vi khuẩn sẽ sinh sôi mạnh mẽ và đi thẳng vào máu khi truyền, gây sốc phản vệ hoặc sốc nhiễm khuẩn”.

Thực tế điều trị cho thấy, không ít trường hợp vì tin theo những lời quảng cáo làm đẹp thiếu kiểm chứng đã tự ý can thiệp tại nhà hoặc các cơ sở "chui", đến khi nhập viện thì biến chứng đã tiến triển nặng nề như sốc phản vệ, nhiễm khuẩn huyết hay sốc nhiễm khuẩn, gây khó khăn cho công tác cứu chữa và để lại nhiều hệ lụy sức khỏe.

Từ ca bệnh trên, bác sĩ Nguyễn Đức Lộc khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi quyết định sử dụng bất kỳ dịch vụ làm đẹp nào có tiêm, truyền hoặc can thiệp xâm lấn. Để bảo vệ sức khỏe và phòng tránh rủi ro, người dân tuyệt đối không tự mua thuốc, tự pha dung dịch hay nhờ người không có chuyên môn y tế thực hiện tiêm, truyền tại nhà, bởi những lời quảng cáo về hiệu quả làm đẹp không bao giờ bảo đảm cho sự an toàn của người sử dụng.

Khi có nhu cầu thực hiện các thủ thuật làm đẹp, người dân cần lựa chọn các cơ sở y tế đã được cơ quan chức năng cấp phép, kiểm tra kỹ phạm vi chuyên môn của cơ sở và trao đổi trực tiếp với bác sĩ về lợi ích, nguy cơ cũng như cách theo dõi sau thủ thuật.

Đặc biệt, nếu sau khi tiêm, truyền xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt cao, rét run, mệt lả, buồn nôn, nôn, tê bì hoặc sưng đau tại vị trí tiêm, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám; trường hợp có biểu hiện tụt huyết áp phải đi cấp cứu tức thì, tuyệt đối không trì hoãn để chờ thuốc hạ sốt phát huy tác dụng hay tự xử lý theo các mẹo truyền miệng.