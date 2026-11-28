Sau những vướng mắc về đấu thầu và giải ngân, công trình y tế trọng điểm hơn 3.300 tỷ đồng tại Cà Mau đang bước vào giai đoạn thi công nước rút.

Những ngày cuối tháng 11/2026, trên công trường Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh, hơn 800 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hàng trăm máy móc, thiết bị được huy động, tổ chức thi công nhiều mũi, tăng ca nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình.

Đây là một trong những dự án đầu tư công trọng điểm của tỉnh Cà Mau, có tổng mức đầu tư 3.301,653 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, do Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư.

Công trình được khởi công ngày 19/4/2025 trên diện tích hơn 12 ha tại phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau. Theo thiết kế, khối nhà chính cao 9 tầng, tổng diện tích sàn hơn 108.771 m², được đầu tư hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân.

Trước đó, quá trình triển khai dự án từng gặp những vướng mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu và giải ngân vốn đầu tư công. Riêng gói thầu số 28 phải trải qua 3 lần tổ chức mời thầu mới lựa chọn được nhà thầu thực hiện.

Công trường Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, nơi các nhà thầu đang tập trung nguồn lực thi công, phấn đấu cơ bản hoàn thành gói thầu số 27 vào ngày 31/12/2026.

Huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu trọng điểm

Thông tin phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống có được: Tại gói thầu số 27 (khối nhà chính, thử tĩnh tải cọc, cấp thoát nước), các nhà thầu đang tập trung huy động nhân lực, vật tư và thiết bị, tổ chức nhiều mũi thi công, làm việc xuyên trưa, tăng ca đêm nhằm bù đắp khối lượng thi công chậm tiến độ trước đó.

Gói thầu có giá dự toán hơn 822 tỷ đồng, do liên danh Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) và Công ty Cổ phần Sản xuất công nghiệp xây lắp 3 thực hiện, với giá trúng thầu 775,692 tỷ đồng.

Đến nay, phần kết cấu và xây dựng thô của khối nhà chính đã cơ bản hoàn thành, giá trị khối lượng thực hiện đạt trên 70%. Trong số khối lượng còn lại, phần lắp đặt thiết bị chiếm hơn 20% và phần xây lắp chiếm dưới 10% giá trị hợp đồng.

Đại diện các đơn vị thi công cho biết, nhà thầu đang tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp với chủ đầu tư mở rộng nguồn cung ứng vật tư, vật liệu, phấn đấu hoàn thành khối lượng công việc theo tiến độ được điều chỉnh đến ngày 31/12/2026.

Cùng với gói thầu số 27, gói thầu số 28 (hệ thống kỹ thuật M&E) cũng đang được tập trung triển khai. Đây là gói thầu có giá dự toán 1.013,421 tỷ đồng, do liên danh Công ty Cổ phần Xây lắp Thành An 96 - Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Thiết bị y tế Sài Gòn - Công ty Cổ phần Cơ điện Famiana thực hiện, với giá trúng thầu 891,811 tỷ đồng.

Gói thầu bao gồm nhiều hạng mục kỹ thuật quan trọng như hệ thống điều hòa không khí, thông gió, khí y tế, hệ thống điện, phòng cháy, chữa cháy và thang máy.

Theo báo cáo của chủ đầu tư tại buổi kiểm tra ngày 20/11, trong số 8 gói thầu xây lắp, có 1 gói thầu đã hoàn thành, 7 gói thầu còn lại đạt khoảng 30% đến 90% giá trị hợp đồng. Tại thời điểm báo cáo, gói thầu số 27 đạt khoảng 65%, gói thầu số 28 đạt khoảng 29,5%.

Đối với 16 gói thầu thiết bị, có 7 gói dự kiến được nhà thầu đưa thiết bị về công trình trong tháng 12/2026; 9 gói còn lại đang trong quá trình thẩm định giá và lập dự toán.

Tăng cường giám sát chất lượng, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư công

Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, chiều 20/11, ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau, cùng ông Lâm Văn Bi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp kiểm tra công trường.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ hai gói thầu số 27 và 28; xây dựng kế hoạch thi công chi tiết, xác định thời hạn hoàn thành đối với từng hạng mục.

Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau được yêu cầu phát huy vai trò điều phối chung, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị thi công xây lắp và lắp đặt thiết bị, tránh tình trạng chồng chéo, gián đoạn hoặc chờ đợi giữa các nhà thầu.

Việc đẩy nhanh tiến độ phải gắn với bảo đảm chất lượng kỹ thuật, tính thẩm mỹ của công trình và an toàn lao động. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát phải báo cáo tiến độ hằng tuần để Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trước đó, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu chủ đầu tư kết nối hệ thống camera tại công trường với thiết bị cá nhân của các thành viên Thường trực UBND tỉnh để theo dõi tiến độ thi công hằng ngày.

Các sở, ngành liên quan được yêu cầu chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, giảm chi phí và thời gian đi lại của người bệnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.