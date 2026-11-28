Liên danh nhà thầu Yên Bài trúng gói thi công kênh mương kết hợp đường giao thông thôn Mít Mái với giá hơn 36,89 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu 0,2%.

Ban Quản lý dự án đầu tư – hạ tầng xã Yên Bài (TP Hà Nội) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12: Thi công xây dựng + đảm bảo an toàn giao thông, thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp kênh mương kết hợp đường giao thông thôn Mít Mái, xã Yên Bài. Quyết định số 1155/QĐ-BDA được ban hành ngày 18/11/2026.

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh nhà thầu Yên Bài, gồm 3 thành viên: Công ty TNHH Xây dựng Thiên Tú, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng Tiên Phong và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Giao thông 2.

Gói thầu có giá 36,96 tỷ đồng (36.963.619.792 đồng), sử dụng ngân sách xã Yên Bài, đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thực hiện 270 ngày. Liên danh dự thầu với giá hơn 36,89 tỷ đồng, không giảm giá, được phê duyệt trúng thầu với giá 36.890.403.000 đồng, thấp hơn giá gói thầu khoảng 73,2 triệu đồng, tương đương khoảng 0,2%.

Theo quyết định, giá trúng thầu gồm chi phí xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông hơn 36,88 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 7,1 triệu đồng. Phần dự phòng chỉ được sử dụng khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Có 2 nhà thầu tham dự, cả hai đều là liên danh. Theo báo cáo đánh giá E-HSDT ngày 16/11/2026 của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Giao thông Tây Thăng Long, cả hai đều đạt về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm, kỹ thuật, nhân sự chủ chốt và thiết bị thi công.

Liên danh nhà thầu Yên Bài xếp hạng 1 với giá hơn 36,89 tỷ đồng. Liên danh còn lại gồm Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trường An Phát và Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hải Thanh 297 dự thầu hơn 36,94 tỷ đồng, cao hơn khoảng 48,6 triệu đồng, xếp hạng 2 và không trúng thầu.