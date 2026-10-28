Tự truyền trắng tại nhà, phụ nữ 51 tuổi suy đa tạng, phải thở máy

Có tiền sử viêm gan B nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus, người phụ nữ phải hồi sức tích cực sau khi tự truyền sản phẩm “thải độc gan”, “truyền trắng”.

Sốt 40°C, suy đa tạng, nhiễm khuẩn huyết

ThS.BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân N.T.P. (51 tuổi, trú tại Hà Nội) có tiền sử viêm gan B được phát hiện nhiều năm nhưng chưa điều trị thuốc kháng virus. Người bệnh từng phẫu thuật u xơ tử cung năm 2025.

Theo người nhà, từ ngày 27/9 đến 3/10/2026, bệnh nhân tự truyền Glutathione tại nhà nhằm “thải độc gan”. Khoảng một giờ sau lần truyền ngày 3/10, người bệnh rét run, sốt cao và đau bụng quanh rốn.

Bệnh nhân được đưa đến một phòng khám tư nhân trong tình trạng sốt 39,5°C, huyết áp 160/90 mmHg. Sau khi được truyền thuốc giảm đau, khoảng 30 phút sau, người bệnh buồn nôn, nôn, huyết áp tụt sâu, không đo được và phải chuyển cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân đỏ da toàn thân, sốt 38°C, mạch nhanh 145 lần/phút, huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg. Các bác sĩ chẩn đoán sốc phản vệ, chưa loại trừ sốc nhiễm khuẩn. Người bệnh phải sử dụng thuốc vận mạch, lọc máu liên tục, đặt ống nội khí quản và thở máy.

Sau cấp cứu, tình trạng tuần hoàn dần ổn định, bệnh nhân ngừng được thuốc vận mạch. Tuy nhiên, người bệnh vẫn sốt cao liên tục tới 40°C, vàng da tăng dần, chức năng gan và thận suy giảm. Ngày 14/10/2026, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân phải hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn trong tình trạng nặng, phải thở máy, sốt 40°C, mạch khoảng 110 lần/phút. Da và củng mạc mắt vàng, nước tiểu vàng sẫm; các tổn thương xuất huyết dưới da xuất hiện rải rác tại vị trí tiêm truyền.

Kết quả thăm khám và xét nghiệm cho thấy người bệnh bị nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi, suy gan, suy thận và rối loạn chức năng nhiều cơ quan trên nền viêm gan B mạn tính.

Không tự ý truyền các sản phẩm quảng cáo “thải độc”, “bổ gan”

Theo BS Mạc Duy Hưng, nguy cơ nhiễm khuẩn liên quan đến quá trình tiêm truyền trước đó là một trong những yếu tố cần xem xét. Nếu điều kiện vô khuẩn không được bảo đảm, vi khuẩn có thể xâm nhập qua vị trí đặt kim, gây nhiễm khuẩn tại chỗ hoặc nhiễm khuẩn huyết.

Tuy nhiên, việc xác định chính xác nguồn nhiễm khuẩn phải dựa trên kết quả xét nghiệm, diễn biến lâm sàng và đánh giá chuyên môn, không thể chỉ căn cứ vào thời điểm xuất hiện triệu chứng để khẳng định nguyên nhân.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, tập trung kiểm soát nhiễm khuẩn, hỗ trợ hô hấp và theo dõi chức năng các cơ quan. Sau khoảng 10 ngày, tình trạng nhiễm khuẩn được kiểm soát, chức năng gan và thận cải thiện rõ rệt, các biểu hiện suy đa tạng từng bước hồi phục. Dù đã qua giai đoạn nguy kịch, người bệnh vẫn yếu cơ toàn thân và cần tiếp tục hỗ trợ thở máy.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Hưng cảnh báo, truyền dịch là biện pháp điều trị y khoa, chỉ được thực hiện khi có chỉ định phù hợp với tình trạng của từng người bệnh. Các sản phẩm được quảng cáo có tác dụng “bổ gan”, “thải độc” hay “làm trắng da” không đồng nghĩa với lợi ích sức khỏe đã được bảo đảm.

Tự ý sử dụng, đặc biệt qua đường tiêm truyền, có thể dẫn đến những biến chứng như phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ, nhiễm khuẩn, quá tải dịch hoặc các tác dụng không mong muốn khác, tùy thuộc thành phần sản phẩm và tình trạng sức khỏe.

Sốc phản vệ có thể diễn biến nhanh, gây suy hô hấp, trụy tuần hoàn và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Vì vậy, các thủ thuật tiêm truyền cần được thực hiện tại cơ sở y tế đủ điều kiện, có nhân viên chuyên môn theo dõi và phương tiện cấp cứu.

Đối với người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, tự ý sử dụng sản phẩm quảng cáo “thải độc gan” không thể thay thế việc thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Người bệnh cần được theo dõi định kỳ, đánh giá chức năng gan, tải lượng virus và sử dụng thuốc kháng virus khi có chỉ định.

"Người dân không tự truyền dịch tại nhà, không tự ý sử dụng thuốc tiêm hoặc sản phẩm làm đẹp, thải độc khi chưa được bác sĩ thăm khám và chỉ định. Nếu xuất hiện sốt cao, rét run, đau bụng, khó thở, nổi ban, choáng váng hoặc tụt huyết áp sau tiêm truyền, cần đến cơ sở y tế ngay để được cấp cứu, tránh chậm trễ dẫn đến biến chứng nguy hiểm", các bác sĩ khuyến cáo.

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