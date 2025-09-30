Cô bé 'Phúng Phính' từng nổi đình đám giờ sắp làm mẹ, ngoại hình khó nhận ra

Hà Nội

Nhiều người nhận định ngoại hình và phong cách của Mua Thị Dua đã có sự thay đổi rõ rệt, "khó nhận ra" so với hình ảnh Phúng Phính năm nào.

Nhắc đến Mua Thị Dua, cộng đồng mạng sẽ nhớ ngay đến hình ảnh cô bé dân tộc H'Mông với nụ cười tươi rói, đôi môi hồng tự nhiên và gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, đeo gùi hoa đứng bên dốc Thẩm Mã (Hà Giang) vào năm 2019. (Ảnh: FBNV)
Bức ảnh vô tình được lan truyền đã khiến cuộc đời Dua thay đổi hoàn toàn, giúp cô trở thành một hiện tượng mạng được săn đón, tham gia nhiều hoạt động quảng bá du lịch và cải thiện kinh tế gia đình. (Ảnh: FBNV)
Tháng 9/2024, cái tên Mua Thị Dua lại một lần nữa "chiếm sóng" mạng xã hội khi cô công khai bộ ảnh cưới lãng mạn. (Ảnh: FBNV)
Theo một số thông tin trên mạng xã hội, ông xã của cô là người dân tộc Dao, hơn cô 6 tuổi, có nền tảng gia đình khá giả. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức giản dị nhưng ấm cúng tại quê nhà. (Ảnh: FBNV)
Đến cuối tháng 7/2025, Dua tiếp tục mang đến tin vui khi xúc động thông báo tin mang thai con đầu lòng bằng đoạn clip khoe que thử thai hai vạch. (Ảnh: FBNV)
Từ khi có em bé, cô nàng vẫn thường xuyên đăng tải video, hỏi thêm kinh nghiệm về việc mang thai, ngoài ra còn quảng cáo cho một số sản phẩm. (Ảnh: FBNV)
Sự nổi tiếng nhanh chóng cũng đi kèm với không ít tranh cãi. Có giai đoạn, Dua từng gây thất vọng khi diện trang phục có phần hở hang, không còn giữ được vẻ ngoài mộc mạc, trong sáng như khi mới nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)
Nhiều người hy vọng cô nàng sẽ không tiếp tục chạy theo những thứ hào nhoáng và nổi tiếng tạm thời để giữ được vẻ trong sáng như thời mới nổi tiếng. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, kể từ khi mang thai, Mua Thị Dua đã thay đổi phong cách rõ rệt. Cô ưu tiên những bộ quần áo rộng rãi, thoải mái, dần trở nên kín đáo hơn so với trước. (Ảnh: FBNV)
Tuy nhiên, việc vẫn đăng tải những video nhảy nhót theo trào lưu mạng xã hội trong thời kỳ bầu bì vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Cộng đồng mạng liên tục nhắn nhủ cô nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. (Ảnh: FBNV)
