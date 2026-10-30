Hãng xe Toyota đang chuẩn bị đưa vào ứng dụng thế hệ động cơ hybrid mới với mục tiêu giảm 15% mức tiêu thụ nhiên liệu so với các mẫu xe hiện tại.

Video: Người dùng đánh giá hệ thống Hybrid trên Toyota Innova Cross HEV.

Trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu đẩy mạnh điện hóa, Toyota tiếp tục khẳng định vai trò của công nghệ hybrid trong chiến lược phát triển sản phẩm. Hãng xe Nhật Bản vừa tiết lộ thêm thông tin về hệ truyền động hybrid thế hệ mới, nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể.

Trọng tâm của hệ truyền động mới là động cơ xăng 1.5L, 4 xi-lanh thẳng hàng. Động cơ này được thiết kế để kết hợp với hệ thống điện hóa, có thể ứng dụng trên cả xe hybrid thông thường (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV).

Toyota sắp có động cơ hybrid thế hệ mới, tiết kiệm nhiên liệu tới hơn 15%.

Theo Toyota, phiên bản hút khí tự nhiên của động cơ 1.5L mới sẽ thay thế các động cơ 1.5L, 3 xi-lanh và 1.8L, 4 xi-lanh đang được sử dụng trên một số dòng xe hiện nay.

Để cải thiện hiệu quả nhiên liệu, Toyota tập trung giảm ma sát cơ khí, tối ưu khả năng quản lý nhiệt và hạn chế tổn thất điện năng. Bên cạnh đó, các mô-tơ điện được thiết kế nhỏ gọn, nhẹ hơn, trong khi kiểu dáng khí động học của xe cũng góp phần giảm mức tiêu thụ nhiên liệu.

Những cải tiến này được kỳ vọng giúp các mẫu hybrid thế hệ mới tiêu thụ ít nhiên liệu hơn khoảng 15% so với những sản phẩm tương đương hiện tại. Động cơ 1.5L mới cùng động cơ xăng 2.0L, 4 xi-lanh có hiệu suất cao hơn, từng được Toyota giới thiệu vào năm 2024, dự kiến bắt đầu xuất hiện trên các mẫu xe thương mại từ năm 2027.

Không chỉ phục vụ các sản phẩm mang thương hiệu Toyota, hệ truyền động hybrid thế hệ mới còn có thể được cung cấp cho những hãng xe khác.

Không chỉ phục vụ các sản phẩm mang thương hiệu Toyota, hệ truyền động hybrid thế hệ mới còn có thể được cung cấp cho những hãng xe khác. Theo Auto News, Toyota kỳ vọng hoạt động kinh doanh này mang lại doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD mỗi năm. Subaru và Mazda được xem là những đối tác tiềm năng, dù chưa có xác nhận chính thức.

Một điểm đáng chú ý khác là chiến lược phát triển nền tảng Multi-Pathway, cho phép Toyota sử dụng chung cấu trúc xe cho nhiều loại hệ truyền động, bao gồm hybrid, plug-in hybrid và thuần điện.

Theo hãng xe Nhật Bản, giải pháp này giúp tối ưu chi phí nghiên cứu, sản xuất và cho phép các nhà máy linh hoạt điều chỉnh sản lượng theo nhu cầu thị trường. Toyota cũng khẳng định việc chia sẻ nền tảng sẽ không làm ảnh hưởng đến không gian nội thất hay thiết kế của từng phiên bản.

Nhờ động cơ và hệ thống hybrid được thiết kế thấp, gọn hơn, Toyota có thể hạ chiều cao nắp ca-pô, tạo tỷ lệ thân xe năng động hơn.

Cụ thể, các mẫu xe hybrid và thuần điện thế hệ mới có thể sở hữu kiểu dáng tổng thể và không gian cabin tương đương nhau. Nhờ động cơ và hệ thống hybrid được thiết kế thấp, gọn hơn, Toyota có thể hạ chiều cao nắp ca-pô, tạo tỷ lệ thân xe năng động hơn.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu suất, Toyota cho biết các hệ truyền động hybrid mới còn được phát triển để tương thích với nhiên liệu tái tạo và nhiên liệu trung hòa carbon, qua đó mở rộng khả năng sử dụng động cơ đốt trong trong tương lai.

Với kế hoạch đưa động cơ mới ra thị trường từ năm 2027, Toyota tiếp tục theo đuổi chiến lược điện hóa đa hướng, kết hợp phát triển ô tô thuần điện với việc nâng cấp công nghệ hybrid nhằm đáp ứng nhu cầu khác nhau tại từng thị trường.