Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng vụ xe rác làm HS tử vong

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên siết chặt quy định, rà soát quy chế liên quan đến an toàn trường học, trong đó cấm xe cơ giới, ô tô vào trường.

- Theo Tường Quân/vietnamplus.vn

Ngày 11/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) khi xe chở rác của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk vào trường lấy rác khiến học sinh lớp 6 tử vong đã được chuyển sang Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra.

xe-rac.jpg
Hiện trường vụ va chạm giữa xe ô tô chở rác và học sinh lớp 6. (Ảnh: TTXVN phát)

Ông Lê Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên cho biết, nhà trường đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, khắc phục hậu quả; báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Trường phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng, lo toàn bộ chi phí tại bệnh viện cũng như chi phí khác.

Sau vụ việc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên siết chặt các quy định, rà soát bổ sung quy chế liên quan đến an toàn trường học, trong đó cấm hoàn toàn không cho xe cơ giới, xe ô tô vào trong khuôn viên nhà trường.

Đơn vị đang xin ý kiến các cấp liên quan để được mở cổng phụ dành riêng cho xe cơ giới, ôtô thực hiện các công việc liên quan đến chở thực phẩm, rác và cứu hỏa.

Những ngày qua, trên mạng xã hội tại Đắk Lắk chia sẻ tâm thư của gia đình học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên gặp nạn trong vụ việc trên về việc nhà trường thiếu minh bạch trong việc cung cấp camera giám sát ghi lại vụ việc, có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc xóa bỏ bằng chứng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm...

Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà trường, do quá thương tâm, mất mát nên ban đầu gia đình trách móc, nghi ngờ nhà trường thiếu minh bạch; qua thăm hỏi, động viên, nắm bắt tư tưởng và giải thích kịp thời, gia đình đã cảm ơn nhà trường.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên đã có thông tin cụ thể vụ việc như sau: Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/9/2025, anh Võ Ánh Sáng (sinh năm 1984, lái xe chuyên chở rác của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, địa chỉ số 1 đường Đào Duy Từ, phường Buôn Ma Thuột) di chuyển xe vào trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (địa chỉ số 45 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất) thì va chạm với em T.M.T (học sinh lớp 6A1 đang học bán trú tại trường).

Sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã khẩn trương đưa em T đến Bệnh viện Buôn Ma Thuột để cứu chữa nhưng em đã tử vong.

Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để xử lý vụ việc...

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/chuyen-ho-so-sang-co-quan-dieu-tra-bo-quoc-phong-vu-xe-rac-lam-hoc-sinh-tu-vong-post1061286.vnp
#tai nạn giao thông Đắk Lắk #xe chở rác gây tai nạn #trường học nội trú Tây Nguyên #quy định an toàn trường học #quy trình xử lý tai nạn học đường #cấm xe ô tô trong trường học

Bài liên quan

Xã hội

Cán bộ uống rượu gây tai nạn giao thông, chế tài đủ răn đe?

Nhiều vụ cán bộ uống rượu gây tai nạn nghiêm trọng, đặt câu hỏi về hiệu quả chế tài và biện pháp phòng ngừa để đảm bảo an toàn giao thông.

Thời gian qua, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, đáng chú ý tài xế gây tai nạn là những cán bộ đã uống rượu bia nhưng vẫn cầm lái.

uống rượu bia gây tai nạn nghiêm trọng

Xem chi tiết

Xã hội

Kịp thời cứu giúp thai phụ gặp tai nạn giao thông ở Đà Nẵng

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) đã dùng xe chuyên dụng chở sản phụ đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 7/8, thông tin Công an xã Hà Nha (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng người dân kịp thời đưa thai phụ gặp tai nạn giao thông đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 06/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha phát hiện một vụ tai nạn giao thông tự gây. Nạn nhân là chị H. T. Th., trú tại Phú Hương (xã Hà Nha) đang mang thai tháng thứ 7.

Xem chi tiết

Nhìn thẳng - Nói thật

Vì sao số vụ tai nạn giao thông liên hoàn, vi phạm nồng độ cồn gia tăng?

Theo chuyên gia, người dân đang có dấu hiệu "nhờn luật", nhất là sau khi các đợt cao điểm qua đi, lực lượng cảnh sát vắng bóng trên đường.

Liên quan đến ý kiến của nhiều người dân Hà Nội lo lắng về thời gian gần đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong đó số trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn xuất hiện nhiều, TS. Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia giao thông cho rằng: "Việc người dân lo lắng số vụ tai nạn giao thông liên hoàn và tài xế vi phạm nồng độ cồn gia tăng là một vấn đề các cơ quan chức năng cần lưu ý".

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân chính do tài xế say xỉn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở Dương Nội, Hà Nội khiến nhiều người thương vong. Nguyên nhân chính do tài xế say xỉn. Ảnh: CTV

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới