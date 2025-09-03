Chuyến công tác của Thủ tướng: Làm sâu sắc quan hệ giữa Việt Nam-Trung Quốc

Với nhiều hoạt động hiệu quả và ý nghĩa, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc; đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào phát triển ổn định, lành mạnh, thực chất, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam phát biểu tại một Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng hơn 20 lãnh đạo các nước thành viên chính thức, nước quan sát viên, nước đối tác đối thoại và một số nước khách mời dự Hội nghị. Tại phiên họp của Hội nghị Thượng đỉnh SCO mở rộng có chủ đề "Thực hiện chủ nghĩa đa phương, duy trì an ninh khu vực, thúc đẩy phát triển bền vững", Thủ tướng đề xuất 3 giải pháp đột phá để Tổ chức hợp tác Thượng Hải đóng góp tích cực hơn nữa vào lợi ích chung của cộng đồng quốc tế, đó là: Đẩy mạnh chủ nghĩa đa phương, đoàn kết và hợp tác quốc tế trong xử lý các thách thức an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống; tăng cường huy động nguồn lực cho phát triển và nâng cao năng lực quản trị toàn cầu; củng cố lòng tin, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi, trước hết là giữa các nước láng giềng, từ đó tăng cường liên kết toàn diện giữa các nước trong khu vực và toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025.

Thủ tướng khẳng định: "Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn tốt, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; kiên định chính sách quốc phòng "bốn không". Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả với các nước thành viên và đối tác của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và bạn bè, đối tác quốc tế, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương".

Trong khuôn khổ Hội nghị, Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có các cuộc tiếp xúc song phương chân thành, cởi mở và hiệu quả với lãnh đạo nhiều nước ở các khu vực từ Đông Nam Á đến Trung Á, Nam Á, Đông Nam Âu... cũng như lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế. Qua đó, đã tranh thủ củng cố và thúc đẩy làm sâu sắc thêm quan hệ song phương của ta với các đối tác trên các lĩnh vực thuộc ưu tiên phát triển của đất nước, nhất là về hạ tầng chiến lược, nông nghiệp, năng lượng, điện hạt nhân, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh...

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết: "Trong các cuộc tiếp xúc với Thủ tướng Chính phủ ta, lãnh đạo các nước và các tổ chức đều tỏ ấn tượng với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc của Việt Nam trước đây cũng như thành tựu trong sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Các đối tác khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực; đồng thời thống nhất các biện pháp nhằm đưa quan hệ song phương với Việt Nam phát triển đi vào chiều sâu, thực chất".

Trong chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, đáng chú ý, Thủ tướng có cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Tại cuộc hội kiến, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức tốt Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bước đi thành công trên con đường XHCN. Đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam -Trung Quốc và Đối thoại chiến lược 3+3 giữa ba Bộ: Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong năm 2025; chú trọng kết nối chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; nhất trí sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt; thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Hành trình đỏ" nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức hợp tác Thượng Hải mở rộng. Ảnh: TTXVN

Có thể thấy kết quả nổi bật là thúc đẩy nhanh triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng kết nối Việt Nam với Trung Quốc. Chủ tịch Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Kim Lập Quần nhất trí với các đề xuất của Thủ tướng Phạm Minh Chính và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn vốn hỗ trợ triển khai các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm, nhất là đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Sau buổi làm việc với Thủ tướng, ông Kim Lập Quần cho biết: "Chúng tôi có thể cung cấp các khoản vay chính sách dựa trên khí hậu cho Việt Nam để cải thiện môi trường pháp lý, đầu tư nhiều hơn vào năng lượng tái tạo để đối phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ thích ứng giảm thiểu. Điều quan trọng nhất là xây dựng đường sắt ở Việt Nam và dự án khả thi nhất mà chúng tôi có thể thực hiện rất sớm là dự án từ tuyến đường sắt Lào Cai -Hà Nội-Hải Phòng. Chúng tôi sẽ cử phái đoàn đến Việt Nam càng sớm càng tốt và hợp tác với phía Việt Nam để thúc đẩy dự án trong thời gian sớm nhất có thể".

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng cũng đã tiếp các tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc. Tại các cuộc gặp, các Tập đoàn bày tỏ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong chuyển giao giải pháp, kinh nghiệm quản trị, công nghệ hiện đại, mô hình kinh tế mới; thu hút nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phát triển các quỹ đầu tư, các định chế tài chính và đặc biệt là triển khai điện gió, thủy điện tích năng, điện khí hydrogen; phối hợp với đối tác Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực, góp phần làm phong phú quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đi vào thực chất.

Với Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Yade, Thủ tướng đề nghị Tập đoàn xây dựng đề án cho Việt Nam về "đổi xe xăng lấy xe điện" để người dân Việt Nam được tiếp cận xe điện với giá thành rẻ. Trao đổi với báo chí Việt Nam ngay sau đó, ông Vương Gia Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: "Chúng tôi sẽ nhanh chóng đẩy mạnh việc xây dựng hệ sinh thái xe điện hai bánh, ba bánh tại Việt Nam. Chúng tôi đang tăng tốc nghiên cứu và đầu tư vào các giải pháp đổi pin trong khu dân cư, trạm sạc nhanh, dịch vụ cho thuê, xe dùng cho ngành giao hàng và xe thương mại. Giai đoạn hai của nhà máy Yadea tại Việt Nam đang được xây dựng rất khẩn trương. Chúng tôi sẽ đưa toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp xe điện hai bánh, ba bánh của Trung Quốc sang Việt Nam, bao gồm các nhà cung cấp, nền tảng, dịch vụ cho thuê pin, cũng như các hệ thống năng lượng xanh. Tất cả cùng nhau hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng hình thành hệ sinh thái xe điện hai bánh, ba bánh".

Trong chuyến công tác lần này của Thủ tướng, hai bên cũng nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng; tôn trọng lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển 1982; cùng các nước ASEAN thúc đẩy đàm phán xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, cùng xây dựng môi trường hòa bình, ổn định.

Với lịch làm việc hiệu quả, thực chất, có thể khẳng định, chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính đã góp phần nâng cao vai trò, vị thế của đất nước và làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa Việt Nam- Trung Quốc ngày càng đi vào phát triển ổn định, lành mạnh, thực chất, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.