Chủ nhà bất ngờ với lời cảm ơn của đoàn từ thiện xin ngồi nhờ để ăn tối

Ngồi nhờ không gian trước quán nước để ăn tối, cả đoàn từ thiện dọn dẹp sạch sẽ và để lại lời cảm ơn trước camera khiến chủ quán ở Thái Nguyên xúc động.

Sáng 26/10, khi đang dọn quán chuẩn bị bán hàng, chị Hoàng Quỳnh (sinh năm 1994) bất ngờ phát hiện nhiều hộp thức ăn lạ trong thùng rác trước cửa. Tò mò, chị mở lại camera an ninh và nhìn thấy một đoàn từ thiện dừng chân nấu nướng và dùng bữa ngay trước quán.

Trên màn hình, nhóm người ngồi quây quần bên bạt trải, vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Sau bữa tối, họ cẩn thận thu dọn, trả lại khoảng sân sạch sẽ như ban đầu. Trước khi rời đi, một thành viên còn cúi chào, gửi lời cảm ơn về phía camera.

Bất ngờ và cảm động trước hành động đẹp, chị đăng tải đoạn video lên mạng xã hội để "lưu giữ kỷ niệm". Không ngờ chỉ sau vài giờ, clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận bày tỏ sự yêu mến, ngợi khen cách cư xử tinh tế của nhóm người.

Nhờ sự lan tỏa của cộng đồng mạng, chị Quỳnh sau đó kết nối được với các thành viên trong đoàn.

"Có người vào bình luận cảm ơn, cũng có người nhắn tin riêng nói sẽ ghé quán trong một dịp vui hơn. Các bạn kể rằng hôm đó vừa ngồi vừa lo chủ quán ra mắng", chị cười kể.

Chị Quỳnh cho biết quán nước nhỏ của mình đã mở được vài năm, nằm ven tuyến đường cao tốc Chợ Mới - Thái Nguyên, chủ yếu phục vụ khách vãng lai. Quán mở từ 8h sáng đến chập tối. Tuy nhiên, thời điểm đoàn từ thiện ghé qua chị đang về nhà lo việc gia đình.

"Khu vực quán nằm trên bãi đất trống rộng khoảng 150 m2, xung quanh không có hàng xóm. Cả đoàn mang theo thực phẩm tự nấu, ngồi ăn bên lề đường, không sử dụng bàn ghế của quán, có lẽ sợ làm phiền. Sau khi ăn xong, họ dọn sạch rác, đổ đúng nơi quy định rồi mới tiếp tục hành trình", chị kể.

Anh Phan Dũng (sinh năm 1984, sống tại xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết mình là người gửi lời cảm ơn qua camera.

"Tôi chỉ muốn nói một câu cảm ơn vì đã cho chúng tôi ngồi nhờ. Thật bất ngờ khi hành động nhỏ như vậy lại được mọi người chú ý", anh nói.

Theo anh Dũng, thời điểm đó đoàn có hơn 20 thành viên, đang trên hành trình trở về Thanh Hóa sau chuyến cứu trợ tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh. Chuyến đi kéo dài từ ngày 20 đến 27/10.

"Chúng tôi chỉ nghĩ đơn giản là giúp được gì thì giúp và dù đi đâu, việc nhỏ nhất cũng nên giữ sự tử tế", anh chia sẻ.

ZNEWS