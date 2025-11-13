Chú mèo nghênh ngang 'thị sát' phòng họp của tòa án khiến cõi mạng tan chảy

Tòa án ở Chiết Giang, Trung Quốc đang tổ chức phiên họp thường kỳ thì một chú mèo không biết từ đâu bước vào phòng họp trước sự thích thú của mọi người.

Theo báo cáo từ Truyền thông Trung Quốc Đại lục, một nhóm thẩm phán tại Tòa án Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đang tổ chức một cuộc họp thường kỳ, thì một con mèo hoang bất ngờ nhảy lên bàn họp và như đang kiểm tra từng người tham dự, kêu "meo meo'' khi chạy vòng quanh phòng.

Nguồn: Weibo_美丽浙江

Các thẩm phán và nhân viên tư pháp khác có mặt đều tỏ ra thích thú với chú mèo, và ai cũng vuốt ve nó. Một thẩm phán đặc biệt yêu mèo thậm chí còn đề nghị chi 1.000 nhân dân tệ để mua thức ăn cho mèo, trong khi những người khác tranh nhau mang nó về nhà, gọi đùa là "chuyến kiểm tra của thẩm phán cấp cao".

Video lan truyền chóng mặt trên mạng, thu hút hơn 200.000 lượt xem. Cư dân mạng bình luận: "Vậy ra là thẩm phán mèo à, xin lỗi nhé", "Mèo mà cũng làm thẩm phán quốc gia được", "Một sự kiện trọng đại như vậy... thôi, vuốt ve nó trước đã", "Không khí thật tuyệt! Các thẩm phán đáng yêu", "Trông chúng giống như những nhân viên tư pháp tốt bụng và chu đáo", và "Bạn có bao giờ nghĩ rằng chú mèo này thực sự là một thẩm phán Tòa án Tối cao không?"