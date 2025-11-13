Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Chú mèo nghênh ngang 'thị sát' phòng họp của tòa án khiến cõi mạng tan chảy

Tòa án ở Chiết Giang, Trung Quốc đang tổ chức phiên họp thường kỳ thì một chú mèo không biết từ đâu bước vào phòng họp trước  sự thích thú của mọi người.

Trường Hân dịch

Theo báo cáo từ Truyền thông Trung Quốc Đại lục, một nhóm thẩm phán tại Tòa án Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, đang tổ chức một cuộc họp thường kỳ, thì một con mèo hoang bất ngờ nhảy lên bàn họp và như đang kiểm tra từng người tham dự, kêu "meo meo'' khi chạy vòng quanh phòng.

Nguồn: Weibo_美丽浙江

Các thẩm phán và nhân viên tư pháp khác có mặt đều tỏ ra thích thú với chú mèo, và ai cũng vuốt ve nó. Một thẩm phán đặc biệt yêu mèo thậm chí còn đề nghị chi 1.000 nhân dân tệ để mua thức ăn cho mèo, trong khi những người khác tranh nhau mang nó về nhà, gọi đùa là "chuyến kiểm tra của thẩm phán cấp cao".

Video lan truyền chóng mặt trên mạng, thu hút hơn 200.000 lượt xem. Cư dân mạng bình luận: "Vậy ra là thẩm phán mèo à, xin lỗi nhé", "Mèo mà cũng làm thẩm phán quốc gia được", "Một sự kiện trọng đại như vậy... thôi, vuốt ve nó trước đã", "Không khí thật tuyệt! Các thẩm phán đáng yêu", "Trông chúng giống như những nhân viên tư pháp tốt bụng và chu đáo", và "Bạn có bao giờ nghĩ rằng chú mèo này thực sự là một thẩm phán Tòa án Tối cao không?"

#mèo #tòa án #Chiết Giang #chú mèo #phiên họp #trung quốc

Bài liên quan

Video

Phóng sinh mèo xuống nước để tích công đức ở Trung Quốc gây phẫn nộ

Hơn 1.100 con mèo bị thả xuống hồ Yingzui, Trung Quốc để phóng sinh gây tranh cãi khiến nhiều con mèo bị chết đuối đang tạo ra làn sóng phẫn nộ tại nước này.

Một sự kiện thả phóng sinh mèo ở Trung Quốc, được tổ chức để xây dựng niềm tin về đức hạnh, đã gây ra tranh cãi về hành vi ngược đãi động vật.

Khung cảnh mọi người đang thả mèo ra khỏi lồng trong một hồ chứa.
Xem chi tiết

Cộng đồng trẻ

Netizen cười bò trước những chú mèo có ngoại hình ‘xấu lạ’

Bất kể là vì yếu tố di truyền,do cắt tỉa lông kỳ quặc hay một khoảnh khắc bất ngờ, những chú mèo này đã mang đến tiếng cười sảng khoái cho cộng đồng mạng

1-5108.jpg
Trong thế giới thú cưng, mèo luôn là loài vật được yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu, sang chảnh.
2-255.jpg
Tuy nhiên, bên cạnh những "hoàng thượng" kiêu sa, vẫn có những chú mèo sở hữu ngoại hình "độc lạ", thậm chí là "xấu lạ" đến mức khiến cư dân mạng phải cười nghiêng ngả.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới