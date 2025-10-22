Hà Nội

Netizen cười bò trước những chú mèo có ngoại hình ‘xấu lạ’

Cộng đồng trẻ

Netizen cười bò trước những chú mèo có ngoại hình ‘xấu lạ’

Bất kể là vì yếu tố di truyền,do cắt tỉa lông kỳ quặc hay một khoảnh khắc bất ngờ, những chú mèo này đã mang đến tiếng cười sảng khoái cho cộng đồng mạng

Trầm Phương
Trong thế giới thú cưng, mèo luôn là loài vật được yêu thích bởi vẻ ngoài đáng yêu, sang chảnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những "hoàng thượng" kiêu sa, vẫn có những chú mèo sở hữu ngoại hình "độc lạ", thậm chí là "xấu lạ" đến mức khiến cư dân mạng phải cười nghiêng ngả.
Mới đây, một fanpage đã tổng hợp bộ sưu tập ảnh những chú mèo có ngoại hình lạ lùng, minh chứng cho thấy sự hài hước vô tận đến từ các boss bốn chân này. Loạt ảnh này thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng bình luận đến từ hội yêu mến động vật.
Không phải lúc nào các "boss" cũng giữ được hình tượng thanh cao. Đôi khi, một khoảnh khắc "làm quá" hay một góc chụp "ngớ ngẩn" lại tạo nên những bức ảnh để đời.
Nhìn vào bức ảnh này, một tài khoản mạng đã phải cầu cứu "tắt filter cho nó đi chứ, ai lại để cái mặt bẹo hình bẹo dạng thế này".
Chú mèo đen với khuôn mặt được "trang điểm" trắng toát, tạo thành bộ râu và mặt nạ bí ẩn, cùng với đôi mắt vàng phát sáng. Vẻ ngoài này gợi nhớ đến những nhân vật trong phim kinh dị hoặc một vị "thần mèo" bí ẩn nào đó.
Một chú mèo thuộc giống Oriental Shorthair (mèo lông ngắn Phương Đông) màu nâu sẫm, với đôi tai to ngoại cỡ và ánh mắt kinh ngạc, trợn tròn.
Khuôn mặt buồn bã kết hợp với màu lông loang lổ lạ lùng khiến tổng thể chú mèo trở nên vừa thương vừa buồn cười.
Một chú mèo được quấn trong chăn màu xanh. Dưới ánh sáng yếu, đôi mắt của nó trở nên lờ đờ, vô hồn, khuôn mặt nhăn nhó. Hình ảnh này đã trở thành meme phổ biến cho những ai đang cố gắng vượt qua một ngày tồi tệ.
Nhiều người không khỏi bật cười trước biểu cảm vừa vô tri vừa bất lực của "quàng thượng".
