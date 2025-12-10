'Chốt' thu thuế 0,1% với chuyển nhượng vàng miếng

Sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Sáng 10/12, với 438/443 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Tiếp thu ý kiến thẩm tra, Chính phủ đã chỉnh lý quy định về biểu thuế lũy tiến, trong đó điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất của biểu thuế là giảm mức thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (ở bậc 3) xuống 20%.

Cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/tháng

(triệu đồng)

Khoảng cách thu nhập trong từng bậc thuế (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 10

10

5

2

Trên 10 đến 30

20

10

3

Trên 30 đến 60

30

20

4

Trên 60 đến 100

40

30

5

Trên 100

-

35



Với biểu thuế mới này, tất cả các cá nhân đang thực hiện nộp thuế ở các bậc hiện nay đều được giảm nghĩa vụ thuế so với biểu thuế hiện hành. Bên cạnh đó, biểu thuế mới cũng đã khắc phục được việc tăng đột ngột tại một số bậc, đảm bảo tính hợp lý hơn của biểu thuế.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, về mức thuế suất tại biểu thuế lũy tiến của thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công đối với mức thuế suất cao nhất 35% ở bậc 5, đây là đề xuất hợp lý.

“Đây là mức thuế suất trung bình, không quá cao cũng không thấp so với các nước trên thế giới cũng như trong khu vực ASEAN (một số nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Philippines cũng đang quy định mức thuế suất ở bậc thuế cao nhất là 35%; Trung Quốc là 45%)”, ông Thắng thông tin.

Ông Thắng cũng cho biết, việc đề xuất đánh thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan, các Bộ, ngành và trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu, giao Chính phủ căn cứ tình hình quản lý thị trường vàng, quy định thời điểm áp dụng, ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế và điều chỉnh thuế suất cho phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng và sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần.

Quy định này đảm bảo Chính phủ có cơ sở pháp lý quyết định việc thu thuế và các nội dung cụ thể như ngưỡng chịu thuế, điều chỉnh thuế suất khi các điều kiện về quản lý thị trường vàng đáp ứng yêu cầu của công tác thu và quản lý thu.

Ngoài ra, do đây là quy định mới, với đối tượng tác động rộng nên việc quy định như vậy bước đi cần thiết góp phần bảo vệ sự ổn định của nền kinh tế, thực hiện đúng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội để tham gia vào nền kinh tế.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) cũng kế thừa quy định thu thuế 2% trên giá chuyển nhượng đối với với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế quản lý trong giai đoạn hiện nay.