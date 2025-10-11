Hà Nội

Choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên ở New Zealand

Thế giới

Choáng ngợp trước cảnh đẹp thiên nhiên ở New Zealand

Đất nước New Zealand sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục, thu hút đông đảo du khách.

An An (Theo BP)
Cầu vồng tuyệt đẹp trên đỉnh Nuns Veil ở Công viên Quốc gia Núi Cook, New Zealand. (Nguồn ảnh: Bored Panda)
Những khối đá Moeraki nổi tiếng lúc bình minh. Những khối đá hình cầu khổng lồ này, được hình thành từ đá trầm tích cổ đại cách đây hàng chục triệu năm, nằm trên bãi biển Koekohe thuộc bờ biển Otago.
Bãi biển trong xanh.
Một đài phun nước tự nhiên khi thủy triều rút.
Milford Sound là một vịnh hẹp nổi tiếng ở phía Tây Nam của Đảo Nam, New Zealand. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bao gồm các vách đá cao chót vót, thác nước trắng xóa,...
Những thác nước này được tạo ra bởi những trận mưa lớn và biến mất khi trời quang mây tạnh.
Đôi khi, những cơn gió mạnh thổi qua làm thác nước "lơ lửng" giữa không trung, cảnh tượng này thật sự rất kỳ ảo.
Lúc bình minh ở Milford Sound, sương mù tan để lộ khu rừng nhiệt đới tuyệt đẹp ở phía xa.
Bức ảnh chụp bầu trời Queenstown.
New Zealand thực sự sở hữu nhiều cảnh đẹp thiên nhiên vô cùng ấn tượng.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Lộ diện thành phố bí ẩn 2.000 năm nhân loại chưa từng biết đến
#cảnh đẹp thiên nhiên New Zealand #cầu vồng đỉnh Nuns Veil #đá Moeraki #bãi biển Otago #Milford Sound #thác nước Milford Sound

