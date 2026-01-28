Hà Nội

Choáng ngợp cảnh hàng triệu con bướm tạo thành dòng chảy khổng lồ trên trời

Giải mã

Choáng ngợp cảnh hàng triệu con bướm tạo thành dòng chảy khổng lồ trên trời

Khu dự trữ sinh quyển bướm vua ở Mexico là nơi có một trong những hiện tượng thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới, khi hàng triệu cánh bướm hội tụ mỗi năm.

T.B (tổng hợp)
Là điểm đến mùa đông của bướm vua Bắc Mỹ. Khu dự trữ sinh quyển bướm vua nằm ở miền trung Mexico, là nơi bướm vua từ Canada và Hoa Kỳ bay về trú đông. Hành trình di cư dài hàng nghìn kilômét này được xem là một trong những cuộc di cư kỳ vĩ nhất của thế giới côn trùng. Ảnh: Pinterest.
Hàng triệu con bướm tạo nên cảnh tượng choáng ngợp. Vào mùa cao điểm, hàng triệu con bướm vua bám kín thân và cành cây linh sam, nhuộm cả khu rừng bằng sắc cam rực rỡ. Khi đồng loạt bay lên, chúng tạo thành “dòng chảy sống” khiến du khách không khỏi kinh ngạc. Ảnh: Pinterest.
Nằm trong hệ rừng núi cao đặc trưng của Mexico. Khu dự trữ sinh quyển này trải rộng trên các bang Michoacán và Estado de México, ở độ cao khoảng 2.400–3.600 mét. Rừng linh sam và thông nơi đây tạo điều kiện khí hậu mát mẻ, ổn định, rất phù hợp cho bướm vua trú đông. Ảnh: Pinterest.
Có vai trò sống còn với vòng đời bướm vua. Nếu không có khu trú đông an toàn như nơi đây, quần thể bướm vua khó có thể duy trì. Nhiệt độ, độ ẩm và thảm thực vật tại đây giúp bướm tiết kiệm năng lượng và sống sót qua mùa lạnh. Ảnh: Pinterest.
Đối mặt với nhiều mối đe dọa môi trường. Nạn phá rừng trái phép, biến đổi khí hậu và suy giảm cây cỏ sữa ở Bắc Mỹ đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng bướm vua. Những thay đổi nhỏ trong hệ sinh thái cũng có thể gây hậu quả lớn cho quần thể di cư này. Ảnh: Pinterest.
Cộng đồng địa phương tham gia bảo tồn. Người dân bản địa sống quanh khu dự trữ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ rừng và hướng dẫn du lịch sinh thái. Mô hình kết hợp bảo tồn và sinh kế giúp giảm áp lực khai thác tài nguyên tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng toàn cầu của bảo tồn thiên nhiên. Khu dự trữ sinh quyển bướm vua không chỉ là điểm du lịch sinh thái nổi tiếng mà còn là biểu tượng cho sự kết nối sinh thái xuyên biên giới. Nó nhấn mạnh rằng bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm chung của nhiều quốc gia và thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Năm 2008, khu dự trữ sinh quyển bướm vua chính thức được UNESCO ghi danh nhờ giá trị sinh thái đặc biệt. Sự công nhận này góp phần nâng cao nhận thức toàn cầu về tầm quan trọng của việc bảo tồn các hệ sinh thái mong manh. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
