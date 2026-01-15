Hà Nội

Ngắm 'Sao Hỏa' ở đảo núi lửa khổng lồ nằm giữa Đại Tây Dương

Kho tri thức

Vườn quốc gia Teide là trái tim núi lửa của quần đảo Canary (Tây Ban Nha), nơi địa chất, thiên văn và sinh thái hội tụ đặc biệt.

Nơi có ngọn núi cao nhất Tây Ban Nha, nằm giữa Đại Tây Dương. Núi Teide là trung tâm của Vườn quốc gia Teide, cao 3.715 m so với mực nước biển, là đỉnh núi cao nhất Tây Ban Nha và cũng là ngọn núi lửa nổi cao thứ ba thế giới nếu tính từ đáy đại dương. Ảnh: Pinterest.
Miệng núi lửa khổng lồ Las Cañadas. Teideq có miệng núi lửa rộng khoảng 16 km, hình thành sau các vụ phun trào và sụp đổ cổ đại, tạo nên một trong những cấu trúc núi lửa lớn nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Cảnh quan như trên sao Hỏa. Những cánh đồng dung nham, đá bazan đỏ đen và địa hình khô cằn khiến Teide thường được NASA sử dụng làm nơi mô phỏng bề mặt Sao Hỏa cho các sứ mệnh không gian. Ảnh: Pinterest.
Ngọn núi lửa vẫn còn “sống”. Núi lửa Teide chưa nguội lạnh hoàn toàn, với hoạt động địa nhiệt và khí lưu huỳnh còn tồn tại, khiến nơi đây được các nhà khoa học theo dõi chặt chẽ. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái đặc hữu thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Nhiều loài thực vật như hoa tajinaste đỏ chỉ tồn tại ở Teide, có khả năng chịu lạnh, khô hạn và bức xạ mạnh ở độ cao lớn. Ảnh: Pinterest.
Bầu trời đêm “sạch sẽ” hàng đầu thế giới. Nhờ không khí trong lành và ô nhiễm ánh sáng thấp, Teide là địa điểm lý tưởng cho quan sát thiên văn, với các đài quan sát quốc tế hoạt động quanh năm. Ảnh: Pinterest.
Di sản tinh thần của người Guanche cổ. Với cư dân bản địa Guanche, Teide từng được xem là ngọn núi linh thiêng, nơi giam giữ các thế lực siêu nhiên và đóng vai trò trung tâm trong tín ngưỡng cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới được bảo vệ nghiêm ngặt. Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2007, Vườn quốc gia Teide vừa là biểu tượng thiên nhiên của Canary vừa là phòng thí nghiệm sống cho khoa học địa chất toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
