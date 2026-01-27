Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh thần tiên ở thiên đường chim nước nổi tiếng nhất thế giới

Kho tri thức

Cảnh thần tiên ở thiên đường chim nước nổi tiếng nhất thế giới

Vườn quốc gia Keoladeo là thiên đường chim nước nổi tiếng thế giới, nơi hệ sinh thái đất ngập nước được bảo tồn giữa môi trường khô hạn của miền Bắc Ấn Độ.

T.B (tổng hợp)
Từng là khu săn bắn của hoàng gia. Keoladeo trước đây là khu bảo tồn săn bắn dành cho các vị Maharaja vùng Bharatpur, cho đến khi được chuyển đổi thành vườn quốc gia và khu bảo tồn chim. Ảnh: Pinterest.
Từng là khu săn bắn của hoàng gia. Keoladeo trước đây là khu bảo tồn săn bắn dành cho các vị Maharaja vùng Bharatpur, cho đến khi được chuyển đổi thành vườn quốc gia và khu bảo tồn chim. Ảnh: Pinterest.
Diện tích không lớn nhưng cực kỳ đa dạng về sinh học. Chỉ rộng khoảng 29 km², Keoladeo vẫn sở hữu sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc nhờ hệ thống đầm lầy, đồng cỏ và rừng thưa xen kẽ. Ảnh: Pinterest.
Diện tích không lớn nhưng cực kỳ đa dạng về sinh học. Chỉ rộng khoảng 29 km², Keoladeo vẫn sở hữu sự đa dạng sinh học đáng kinh ngạc nhờ hệ thống đầm lầy, đồng cỏ và rừng thưa xen kẽ. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của chim di cư. Mỗi năm, hàng chục nghìn cá thể chim di cư từ Trung Á, Siberia và châu Âu đổ về Keoladeo để trú đông và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của chim di cư. Mỗi năm, hàng chục nghìn cá thể chim di cư từ Trung Á, Siberia và châu Âu đổ về Keoladeo để trú đông và sinh sản. Ảnh: Pinterest.
Hơn 370 loài chim được ghi nhận. Vườn quốc gia là nơi sinh sống của chim nước, chim săn mồi, chim rừng và chim di cư, khiến Keoladeo trở thành điểm đến hàng đầu cho giới quan sát chim. Ảnh: Pinterest.
Hơn 370 loài chim được ghi nhận. Vườn quốc gia là nơi sinh sống của chim nước, chim săn mồi, chim rừng và chim di cư, khiến Keoladeo trở thành điểm đến hàng đầu cho giới quan sát chim. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái phụ thuộc vào nước nhân tạo. Vườn quốc gia Keoladeo không có nguồn nước tự nhiên ổn định, mà phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước từ kênh đào và mưa mùa gió mùa để duy trì đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái phụ thuộc vào nước nhân tạo. Vườn quốc gia Keoladeo không có nguồn nước tự nhiên ổn định, mà phụ thuộc vào hệ thống dẫn nước từ kênh đào và mưa mùa gió mùa để duy trì đầm lầy. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ có chim. Ngoài chim, vườn quốc gia còn là nơi sinh sống của hươu sao, linh dương nilgai, lợn rừng, trăn, rùa và nhiều loài cá nước ngọt. Ảnh: Pinterest.
Không chỉ có chim. Ngoài chim, vườn quốc gia còn là nơi sinh sống của hươu sao, linh dương nilgai, lợn rừng, trăn, rùa và nhiều loài cá nước ngọt. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới UNESCO. Năm 1985, Vườn quốc gia Keoladeo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị sinh thái và vai trò quan trọng trong bảo tồn chim nước toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Di sản Thế giới UNESCO. Năm 1985, Vườn quốc gia Keoladeo được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị sinh thái và vai trò quan trọng trong bảo tồn chim nước toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Thiên đường chim nước #Hệ sinh thái đất ngập nước #Di sản UNESCO Keoladeo #Chim di cư và đa dạng sinh học #Bảo tồn sinh thái miền Bắc Ấn Độ #Hệ sinh thái phụ thuộc nước nhân tạo

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT