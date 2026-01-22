Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Ghé thăm vùng đất hội tụ của 'Big Five' châu Á

Kho tri thức

Ghé thăm vùng đất hội tụ của 'Big Five' châu Á

Vườn quốc gia Kaziranga (Ấn Độ) là một trong những vùng đất hoang dã nổi bật nhất Nam Á, nơi nhiều loài vật quý hiếm sinh sống trong cảnh thiên nhiên ngoạn mục.

T.B (tổng hợp)
Nơi hội tụ của “Big Five” châu Á. Vườn quốc gia Kaziranga là một trong số ít nơi tại châu Á có đủ hổ, voi, tê giác, trâu rừng và báo hoa mai, tạo nên bức tranh động vật hoang dã hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Nơi hội tụ của “Big Five” châu Á. Vườn quốc gia Kaziranga là một trong số ít nơi tại châu Á có đủ hổ, voi, tê giác, trâu rừng và báo hoa mai, tạo nên bức tranh động vật hoang dã hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Thành trì lớn nhất của tê giác một sừng Ấn Độ. Kaziranga là nơi sinh sống của hơn hai phần ba quần thể tê giác một sừng trên toàn thế giới, biến công viên này thành biểu tượng toàn cầu cho nỗ lực bảo tồn loài nguy cấp. Ảnh: Pinterest.
Thành trì lớn nhất của tê giác một sừng Ấn Độ. Kaziranga là nơi sinh sống của hơn hai phần ba quần thể tê giác một sừng trên toàn thế giới, biến công viên này thành biểu tượng toàn cầu cho nỗ lực bảo tồn loài nguy cấp. Ảnh: Pinterest.
Vai trò then chốt trong bảo tồn hổ Bengal. Với mật độ hổ hoang dã cao hàng đầu thế giới, Kaziranga là khu bảo tồn hổ trọng điểm của Ấn Độ, phản ánh hiệu quả các chính sách bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
Vai trò then chốt trong bảo tồn hổ Bengal. Với mật độ hổ hoang dã cao hàng đầu thế giới, Kaziranga là khu bảo tồn hổ trọng điểm của Ấn Độ, phản ánh hiệu quả các chính sách bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của các loài chim di cư. Kaziranga ghi nhận hơn 480 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm và chim di cư mùa đông, khiến nơi đây trở thành điểm đến quan trọng của giới nghiên cứu chim học. Ảnh: Pinterest.
Thiên đường của các loài chim di cư. Kaziranga ghi nhận hơn 480 loài chim, trong đó có nhiều loài quý hiếm và chim di cư mùa đông, khiến nơi đây trở thành điểm đến quan trọng của giới nghiên cứu chim học. Ảnh: Pinterest.
Môi trường sống định hình bởi lũ lụt hằng năm. Các đợt lũ mùa mưa từ sông Brahmaputra vừa gây thách thức vừa mang lại phù sa màu mỡ, duy trì thảm thực vật phong phú và nguồn thức ăn dồi dào cho động vật. Ảnh: Pinterest.
Môi trường sống định hình bởi lũ lụt hằng năm. Các đợt lũ mùa mưa từ sông Brahmaputra vừa gây thách thức vừa mang lại phù sa màu mỡ, duy trì thảm thực vật phong phú và nguồn thức ăn dồi dào cho động vật. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa Assam. Cuộc sống của cộng đồng địa phương gắn chặt với Vườn quốc gia Kaziranga, từ lễ hội, tập quán đến sinh kế, tạo nên mối quan hệ lâu dài giữa con người và thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
Sự giao thoa giữa thiên nhiên và văn hóa Assam. Cuộc sống của cộng đồng địa phương gắn chặt với Vườn quốc gia Kaziranga, từ lễ hội, tập quán đến sinh kế, tạo nên mối quan hệ lâu dài giữa con người và thiên nhiên. Ảnh: Pinterest.
Thách thức bảo tồn trong thế kỷ 21. Dù thành công vang dội, Kaziranga vẫn đối mặt với nạn săn trộm, biến đổi khí hậu và áp lực dân số, đòi hỏi những chiến lược bảo tồn bền vững hơn trong tương lai. Ảnh: Pinterest.
Thách thức bảo tồn trong thế kỷ 21. Dù thành công vang dội, Kaziranga vẫn đối mặt với nạn săn trộm, biến đổi khí hậu và áp lực dân số, đòi hỏi những chiến lược bảo tồn bền vững hơn trong tương lai. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới UNESCO mang giá trị sinh thái đặc biệt. Được UNESCO công nhận từ năm 1985, Kaziranga nổi bật nhờ hệ sinh thái đồng cỏ ngập nước độc đáo, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái lưu vực sông Brahmaputra. Ảnh: Pinterest.
Di sản thế giới UNESCO mang giá trị sinh thái đặc biệt. Được UNESCO công nhận từ năm 1985, Kaziranga nổi bật nhờ hệ sinh thái đồng cỏ ngập nước độc đáo, đóng vai trò quan trọng trong cân bằng sinh thái lưu vực sông Brahmaputra. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Vườn quốc gia Kaziranga #Bảo tồn loài nguy cấp #Hội tụ Big Five châu Á #Động vật hoang dã đặc hữu #Vai trò bảo tồn tê giác và hổ #Thiên đường chim di cư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT