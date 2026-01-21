Hà Nội

Kho tri thức

Cảnh quan tráng lệ ở nơi có khối núi đá vôi cao nhất châu Âu

Vườn quốc gia Pyrénées – Mont Perdu (Pháp - Tây Ban Nha) là vùng núi hùng vĩ, nơi thiên nhiên và lịch sử văn hóa giao thoa độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Khu di sản xuyên biên giới hiếm hoi ở châu Âu. Vườn quốc gia Pyrénées – Mont Perdu trải dài trên lãnh thổ Pháp và Tây Ban Nha, là một trong số ít Di sản Thế giới xuyên biên giới của UNESCO. Sự kết hợp này phản ánh cảnh quan tự nhiên liền mạch vượt qua ranh giới chính trị. Ảnh: Pinterest.
Nơi có khối núi đá vôi cao nhất châu Âu. Đỉnh Mont Perdu cao 3.355 mét, là núi đá vôi cao nhất châu Âu. Địa hình karst độc đáo tạo nên các vách đá, hẻm núi và hang động ngoạn mục trong toàn khu vực. Ảnh: Pinterest.
Hẻm núi Ordesa thuộc hàng sâu nhất châu lục. Hẻm núi Ordesa với vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét là điểm nhấn địa chất nổi bật. Dòng sông băng cổ và nước chảy đã bào mòn đá vôi, tạo nên cảnh quan hùng vĩ hiếm có. Ảnh: Pinterest.
Dấu vết sông băng cổ còn rất rõ ràng. Nhiều thung lũng hình chữ U, đống băng tích (moraine) và hồ băng tích cho thấy Pyrénées – Mont Perdu từng chịu ảnh hưởng mạnh của băng hà. Những dấu tích này giúp các nhà khoa học nghiên cứu lịch sử khí hậu châu Âu. Ảnh: Pinterest.
Hệ sinh thái núi cao đa dạng. Khu vực sở hữu nhiều đai sinh thái từ rừng sồi, rừng thông đến đồng cỏ núi cao. Đây là nơi sinh sống của linh dương Pyrenees, đại bàng vàng và nhiều loài thực vật đặc hữu vùng núi. Ảnh: ordesamonteperdido.com.
Gắn liền với truyền thống chăn thả du mục. Trong hàng thế kỷ, người dân địa phương đã duy trì hình thức chăn thả gia súc theo mùa, di chuyển đàn vật nuôi lên núi vào mùa hè. Hoạt động này góp phần định hình cảnh quan văn hóa độc đáo. Ảnh: wklcdn.com.
Điểm đến thiên nhiên được quản lý nghiêm ngặt. Dù thu hút du khách yêu trekking và leo núi, khu vực vẫn áp dụng các biện pháp bảo tồn nghiêm ngặt nhằm bảo vệ hệ sinh thái mong manh, duy trì giá trị lâu dài của di sản. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận cả giá trị tự nhiên và văn hóa. Năm 1997, khu vực này được ghi danh là Di sản thế giới nhờ cảnh quan núi đá vôi hùng vĩ, đồng thời tôn vinh hình thức canh tác chăn thả truyền thống lâu đời của con người. Đây là ví dụ hiếm về sự tương tác hài hòa giữa thiên nhiên và con người. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Di sản thế giới xuyên biên giới #Cảnh quan núi đá vôi hùng vĩ #Hệ sinh thái đa dạng vùng núi cao #Địa hình karst và hang động #Lịch sử khí hậu qua dấu tích sông băng #Truyền thống chăn thả du mục

