Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật giật mình về khu rừng rậm nguyên sơ nhất Đông Nam Á

Kho tri thức

Sự thật giật mình về khu rừng rậm nguyên sơ nhất Đông Nam Á

Vườn quốc gia Thungyai-Huai Kha Khaeng (Thái Lan) là vùng rừng nguyên sinh rộng lớn, lưu giữ đa dạng sinh học và giá trị sinh thái đặc biệt của Đông Nam Á.

T.B (tổng hợp)
Khu bảo tồn thiên nhiên lớn bậc nhất Thái Lan và Đông Nam Á. Thungyai-Huai Kha Khaeng có diện tích hơn 6.200 km², trải dài dọc biên giới Thái Lan – Myanmar. Quy mô đồ sộ này giúp hệ sinh thái nơi đây duy trì được tính nguyên vẹn hiếm thấy. Ảnh: wikimedia.org.
Khu bảo tồn thiên nhiên lớn bậc nhất Thái Lan và Đông Nam Á. Thungyai-Huai Kha Khaeng có diện tích hơn 6.200 km², trải dài dọc biên giới Thái Lan – Myanmar. Quy mô đồ sộ này giúp hệ sinh thái nơi đây duy trì được tính nguyên vẹn hiếm thấy. Ảnh: wikimedia.org.
Nơi cư trú của nhiều loài thú quý hiếm. Khu rừng là mái nhà của hổ Đông Dương, voi châu Á, bò tót, báo hoa mai và nhiều loài thú lớn đang bị đe dọa. Sự hiện diện của các loài săn mồi đầu bảng cho thấy hệ sinh thái nơi đây vẫn tương đối cân bằng. Ảnh: wikimedia.org.
Nơi cư trú của nhiều loài thú quý hiếm. Khu rừng là mái nhà của hổ Đông Dương, voi châu Á, bò tót, báo hoa mai và nhiều loài thú lớn đang bị đe dọa. Sự hiện diện của các loài săn mồi đầu bảng cho thấy hệ sinh thái nơi đây vẫn tương đối cân bằng. Ảnh: wikimedia.org.
Đa dạng sinh học thực vật ấn tượng. Thungyai-Huai Kha Khaeng bao gồm rừng mưa nhiệt đới, rừng khô nhiệt đới và rừng núi cao, với hàng nghìn loài thực vật khác nhau. Sự chuyển tiếp sinh cảnh theo độ cao tạo điều kiện cho nhiều loài đặc hữu phát triển. Ảnh: green-tiger.de.
Đa dạng sinh học thực vật ấn tượng. Thungyai-Huai Kha Khaeng bao gồm rừng mưa nhiệt đới, rừng khô nhiệt đới và rừng núi cao, với hàng nghìn loài thực vật khác nhau. Sự chuyển tiếp sinh cảnh theo độ cao tạo điều kiện cho nhiều loài đặc hữu phát triển. Ảnh: green-tiger.de.
Vai trò then chốt trong hệ sinh thái khu vực. Khu bảo tồn này là nguồn sinh thủy quan trọng cho nhiều con sông lớn ở miền tây Thái Lan, góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn đất và duy trì nguồn nước cho vùng hạ lưu. Ảnh: Pinterest.
Vai trò then chốt trong hệ sinh thái khu vực. Khu bảo tồn này là nguồn sinh thủy quan trọng cho nhiều con sông lớn ở miền tây Thái Lan, góp phần điều hòa khí hậu, hạn chế xói mòn đất và duy trì nguồn nước cho vùng hạ lưu. Ảnh: Pinterest.
Có sự hiện diện lâu đời của con người bản địa. Khu vực này là nơi sinh sống của một số cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Karen, với lối sống truyền thống gắn bó mật thiết với rừng. Sự chung sống này tạo nên mối quan hệ phức tạp giữa bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Ảnh: tontantravel.com.
Có sự hiện diện lâu đời của con người bản địa. Khu vực này là nơi sinh sống của một số cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là người Karen, với lối sống truyền thống gắn bó mật thiết với rừng. Sự chung sống này tạo nên mối quan hệ phức tạp giữa bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa. Ảnh: tontantravel.com.
Ít bị tác động bởi du lịch đại trà. Không giống nhiều vườn quốc gia nổi tiếng khác, Thungyai-Huai Kha Khaeng hạn chế nghiêm ngặt hoạt động du lịch. Điều này giúp giảm áp lực lên môi trường, giữ cho hệ sinh thái gần với trạng thái nguyên sơ. Ảnh: hstatic.net.
Ít bị tác động bởi du lịch đại trà. Không giống nhiều vườn quốc gia nổi tiếng khác, Thungyai-Huai Kha Khaeng hạn chế nghiêm ngặt hoạt động du lịch. Điều này giúp giảm áp lực lên môi trường, giữ cho hệ sinh thái gần với trạng thái nguyên sơ. Ảnh: hstatic.net.
Biểu tượng cho nỗ lực bảo tồn thiên nhiên Thái Lan. Thungyai-Huai Kha Khaeng được xem là hình mẫu trong công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và chống săn trộm động vật hoang dã, phản ánh cam kết lâu dài của Thái Lan đối với di sản thiên nhiên. Ảnh: thainationalparks.com.
Biểu tượng cho nỗ lực bảo tồn thiên nhiên Thái Lan. Thungyai-Huai Kha Khaeng được xem là hình mẫu trong công tác bảo tồn, nghiên cứu khoa học và chống săn trộm động vật hoang dã, phản ánh cam kết lâu dài của Thái Lan đối với di sản thiên nhiên. Ảnh: thainationalparks.com.
Di sản Thế giới UNESCO về thiên nhiên. Năm 1991, quần thể Thungyai-Huai Kha Khaeng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học, sinh cảnh và các quá trình sinh thái còn hoạt động mạnh mẽ. Ảnh: thainationalparks.com.
Di sản Thế giới UNESCO về thiên nhiên. Năm 1991, quần thể Thungyai-Huai Kha Khaeng được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật toàn cầu về đa dạng sinh học, sinh cảnh và các quá trình sinh thái còn hoạt động mạnh mẽ. Ảnh: thainationalparks.com.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
T.B (tổng hợp)
#Khu bảo tồn thiên nhiên Thungyai-Huai Kha Khaeng #Đa dạng sinh học Đông Nam Á #Hệ sinh thái nguyên sơ #Loài động vật quý hiếm #Vai trò nguồn nước và khí hậu #Cộng đồng dân tộc thiểu số

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT