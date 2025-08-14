Chở vượt tải trọng, chủ và tài xế xe tải bị phạt 333 triệu đồng

Với hành vi chở hàng hóa vượt hơn 400% tải trọng, doanh nghiệp Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) và tài xế bị xử phạt tổng số tiền phạt 333 triệu đồng.

Ngày 14/8, thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa lập biên bản xử phạt 333 triệu đồng đối với xe tải chở hàng hóa vượt hơn 400% tải trọng.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 13/8, trên tuyến đường tránh Đồng Hới, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 22H-004.11 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 22R-004.74.

Chiếc xe vi phạm đang hạ tải trọng. Ảnh: Ngô Quang Văn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện này đã chở hàng vượt trọng tải 429,29% cho phép tham gia giao thông và tải trọng trục xe vượt quá tải trọng cho phép của đường bộ là 174,08%.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt tài xế số tiền 53 triệu đồng, xử phạt doanh nghiệp Hợp tác xã vận tải xe Đô Thành (Hà Nội) 280 triệu đồng, tổng số tiền phạt 333 triệu đồng. Ngoài ra, buộc chủ phương tiện phải hạ tải trọng xe theo quy định.

