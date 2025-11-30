Doraemon 32 năm trước “tiên tri” thời đại AI

Hà Nội

Số hóa

Một tập Doraemon năm 1993 hé lộ viễn cảnh AI thay thế con người, khiến fan rùng mình.

Thiên Trang (TH)
Tập truyện Nobita Và Mê Cung Thiếc xuất bản năm 1993 từng gây ấn tượng mạnh với fan Doraemon.
Trong truyện, hòn đảo Bliki được vận hành hoàn toàn bởi những robot thiếc thông minh.
Bí mật đen tối dần hé lộ khi nhóm bạn phát hiện âm mưu chiếm đoạt Trái Đất của chủ khách sạn Sappio.
Câu chuyện cảnh báo mặt trái của việc quá lệ thuộc vào công nghệ và robot.
Hơn 30 năm sau, trí tuệ nhân tạo phát triển vượt bậc, từ viết nhạc, vẽ tranh đến xe tự lái.
Những chi tiết trong Mê Cung Thiếc khiến người đọc giật mình vì giống hệt thực tế hiện nay.
AI không phải để thay thế con người mà để hỗ trợ, giảm công việc lặp lại và nguy hiểm.
Doraemon nhắc nhở rằng công nghệ chỉ là công cụ, con người mới là chủ nhân của tương lai.
Thiên Trang (TH)
#Doraemon #AI #trí tuệ nhân tạo #Nobita #robot #công nghệ

