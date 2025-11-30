Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đầu tư AI chiếm 90% GDP, Mỹ thành “2 tốc độ”

Số hóa

Đầu tư AI chiếm 90% GDP, Mỹ thành “2 tốc độ”

Năm 2025, đầu tư AI chiếm hơn 90% tăng trưởng GDP Mỹ, tạo nên hiện tượng “nền kinh tế hai tốc độ”.

Thiên Trang (TH)
Theo New York Times, nền kinh tế Mỹ đang phân cực khi AI bùng nổ mạnh mẽ, còn các ngành truyền thống chững lại.
Theo New York Times, nền kinh tế Mỹ đang phân cực khi AI bùng nổ mạnh mẽ, còn các ngành truyền thống chững lại.
Đầu tư vào thiết bị và phần mềm AI chiếm hơn 90% tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm.
Đầu tư vào thiết bị và phần mềm AI chiếm hơn 90% tăng trưởng GDP trong nửa đầu năm.
Quý II, doanh nghiệp Mỹ chi hơn 60 tỷ USD cho thiết bị máy tính và 10 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu.
Quý II, doanh nghiệp Mỹ chi hơn 60 tỷ USD cho thiết bị máy tính và 10 tỷ USD cho trung tâm dữ liệu.
Các tập đoàn công nghiệp hưởng lợi khi nhu cầu thiết bị phát điện, làm mát tăng vọt nhờ AI.
Các tập đoàn công nghiệp hưởng lợi khi nhu cầu thiết bị phát điện, làm mát tăng vọt nhờ AI.
Tuy nhiên, trung tâm dữ liệu đặt ở nông thôn tạo ít việc làm lâu dài và tiêu thụ nhiều điện nước.
Tuy nhiên, trung tâm dữ liệu đặt ở nông thôn tạo ít việc làm lâu dài và tiêu thụ nhiều điện nước.
Trong khi AI xây dựng tòa nhà tỷ USD, các ngành sản xuất và xây dựng nhà ở lại lao dốc.
Trong khi AI xây dựng tòa nhà tỷ USD, các ngành sản xuất và xây dựng nhà ở lại lao dốc.
Chỉ số S&amp;P 500 tăng mạnh nhờ nhóm công ty công nghệ, nhưng nguy cơ bong bóng vẫn hiện hữu.
Chỉ số S&P 500 tăng mạnh nhờ nhóm công ty công nghệ, nhưng nguy cơ bong bóng vẫn hiện hữu.
Các chuyên gia cảnh báo nếu AI không thực sự nâng năng suất, nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt cú sốc lớn.
Các chuyên gia cảnh báo nếu AI không thực sự nâng năng suất, nền kinh tế Mỹ sẽ đối mặt cú sốc lớn.
Mời quý độc giả xem thêm video: Dọn rác AI | Hà Nội 18h00
Thiên Trang (TH)
#AI #GDP #Mỹ #nền kinh tế #công nghệ #đầu tư

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT