Chiến thuật mới của Hezbollah đe dọa xe tăng và lực lượng Israel

Lực lượng vũ trang Hezbollah tại Lebanon đang gia tăng đáng kể các cuộc tấn công bằng drone góc nhìn thứ nhất (FPV) nhằm vào các đơn vị thiết giáp của Israel, phản ánh xu hướng tác chiến mới từng được chứng kiến rõ nét tại chiến trường Ukraine.

Theo các nguồn tin quân sự, Hezbollah đã triển khai rộng rãi drone FPV để tấn công trực diện các mục tiêu như xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava IV, xe ủi bọc thép D9 Caterpillar và xe chiến đấu bộ binh hạng nặng Namer của Israel. Nhiều video được công bố cho thấy các đòn tấn công chính xác vào điểm yếu của phương tiện bọc thép.

Binh sĩ của Lực lượng Radwan thuộc Hezbollah

Đáng chú ý, có dấu hiệu cho thấy Hezbollah đã học hỏi kinh nghiệm từ Nga và Ukraine trong việc sử dụng drone điều khiển bằng cáp quang (fiber-optic), giúp tránh bị gây nhiễu điện tử – một trong những biện pháp phòng thủ quan trọng của Israel. Điều này làm dấy lên suy đoán về khả năng chia sẻ kinh nghiệm quân sự giữa Hezbollah và các lực lượng Nga, vốn từng phối hợp tại Syria trong thập niên 2010.

Phía Israel chưa xác nhận các tổn thất cụ thể từ những video do Hezbollah công bố. Tuy nhiên, ngày 26/3, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận có binh sĩ thuộc Lữ đoàn 7 bị thương, trong đó có một trường hợp tử vong. Hezbollah tuyên bố đã phá hủy tới 21 xe tăng Merkava chỉ trong vòng 24 giờ, dù con số này chưa được kiểm chứng độc lập.

Các nguồn tin Israel cho biết mức độ tổn thất gần đây của lực lượng mặt đất được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ những năm 1980, khi nước này đối đầu với quân đội Syria và các lực lượng vũ trang tại Lebanon.

Xe tăng Israel vốn được tối ưu hóa cho các cuộc xung đột với lực lượng phi nhà nước, tích hợp nhiều hệ thống phòng vệ hiện đại. Trong đó có hệ thống phòng vệ chủ động Trophy, được thiết kế để đánh chặn tên lửa chống tăng và rocket, và trong các phiên bản mới còn có khả năng đối phó với drone. Ngoài ra, các phương tiện này còn được trang bị hệ thống tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu tín hiệu điều khiển UAV.

Tuy nhiên, sự phổ biến của drone FPV - đặc biệt là loại sử dụng tín hiệu radio và cáp quang – đang khiến chiến tranh cơ động trở nên khó khăn hơn đáng kể. Thực tế này đã được chứng minh rõ tại Ukraine và nay đang lặp lại tại Lebanon.

Chiến thuật của Hezbollah được đánh giá là sự kết hợp giữa tác chiến du kích và tác chiến quy ước. Lực lượng này ít phụ thuộc vào xe thiết giáp, thay vào đó tập trung vào bộ binh mang vũ khí chống tăng, UAV, pháo binh, rocket và tên lửa đạn đạo. Toàn bộ hệ thống này được hỗ trợ bởi mạng lưới công sự ngầm quy mô lớn.

Giới phân tích nhận định, sự thích nghi nhanh chóng của Hezbollah với công nghệ drone giá rẻ nhưng hiệu quả cao đang đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với các học thuyết quân sự truyền thống, đặc biệt là vai trò của xe tăng trên chiến trường hiện đại.