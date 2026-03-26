Quân sự - Thế giới

Chiến sự Trung Đông ngày 26/3, ngoại giao chạy đua cùng bom đạn

Chính trị và quân sự đan xen khi các nỗ lực ngoại giao chạy đua với xung đột dữ dội tại Trung Đông, nơi thiệt hại và căng thẳng ngày càng gia tăng.

Tuệ Minh

Các nỗ lực ngoại giao

Trong khi khói súng bao trùm khu vực, các cường quốc đang nỗ lực đẩy lùi các nguy cơ địa chính trị bằng những con số cụ thể trên bàn đàm phán.

Chính quyền Mỹ đã gửi một bản dự thảo gồm 15 điều kiện tới Tehran thông qua trung gian Pakistan.

Hai quan chức Pakistan đã mô tả khái quát đề xuất 15 điểm của Mỹ cho biết, danh sách này đề cập đến việc nới lỏng trừng phạt, đảo ngược chương trình hạt nhân của Iran, hạn chế tên lửa và mở lại eo biển Hormuz, nơi vận chuyển một phần năm lượng dầu mỏ của thế giới.

Ông Trump cảnh báo những đợt tấn công thảm khốc vào cơ sở năng lượng Iran nếu đàm phán thất bại.

Đáng chú ý, Mỹ yêu cầu Iran phải bàn giao kho dự trữ khoảng 450 kg uranium làm giàu ở mức 60% cho IAEA và tháo dỡ các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Fordo.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Mỹ đang gửi thông điệp thông qua các trung gian khác nhau, điều này "không có nghĩa là đàm phán", trong khi một nguồn tin ngoại giao cho biết Tehran coi kế hoạch 15 điểm của Mỹ là "cực kỳ cực đoan và phi lý".

Trong khi đó Iran đã công bố kế hoạch của mình thông qua truyền hình nhà nước, bao gồm việc chấm dứt các vụ ám sát quan chức nước này, các biện pháp đảm bảo không có cuộc chiến tranh nào khác chống lại Iran, bồi thường chiến tranh, chấm dứt các hành động thù địch và "việc Iran thực thi chủ quyền đối với eo biển Hormuz".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Iran “tham gia đàm phán một cách thiện chí”, trong khi Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thẳng thắn chỉ trích các cuộc tấn công của liên quân vào Iran là “sai lầm chính trị” và “vi phạm luật pháp quốc tế”.

Qatar tuyên bố ủng hộ mọi nỗ lực ngoại giao, dù chính thức hay phi chính thức, để ngăn chặn giá dầu thế giới tiếp tục nhảy múa sau khi Iran đe dọa phong tỏa eo biển Hormuz – nơi 95% lượng dầu của Nhật Bản đi qua.

Nhật Bản sẽ bắt đầu xả lượng dầu đủ dùng trong 30 ngày từ kho dự trữ quốc doanh vào thứ Năm nhằm giảm thiểu sự gián đoạn kinh tế do việc đóng cửa eo biển Hormuz gây ra.

Chiến sự vẫn khốc liệt

Thực tế trên mặt đất là một cuộc tiêu hao tàn khốc với những con số thiệt hại không ngừng gia tăng.

Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran xác nhận gần 43.000 công trình dân sự đã bị hư hại sau các đợt không kích của liên quân, trong đó riêng thủ đô Tehran chịu tổn thất tại 10.000 địa điểm.

Các đội phòng vệ dân sự và tìm kiếm cứu nạn tiếp tục hoạt động sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhắm vào quận Enderzgu thuộc thủ đô Tehran của Iran.

Chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ ngày 24/3, Iran đã dội 7 đợt tên lửa vào Israel.

Mặc dù hệ thống phòng không đánh chặn phần lớn, nhưng tên lửa Iran đã xuyên thủng lưới lửa tại Dimona (nơi đặt cơ sở hạt nhân của Israel) và trung tâm Tel Aviv.

Israel tuyên bố đã phá hủy hơn 300 bệ phóng của Iran kể từ đầu cuộc chiến, ép mật độ phóng của Tehran từ 90 quả/ngày xuống còn khoảng 10 quả/ngày trong tuần cuối tháng 3.

Hơn 1.750 người đã thiệt mạng ở Iran kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel bắt đầu, hãng thông tấn nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) đưa tin hôm nay, dẫn lời một quan chức Iran.

Israel mở rộng chiến sự ra Lebanon và Gaza

Không dừng ở chiến dịch tấn công Iran, lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đang tập trung mở rộng không kích vào phía Bắc, biến Lebanon thành một "Gaza thứ hai" trong khi áp lực tại các vùng đất Palestine không hề giảm bớt.

IDF đã phát lệnh sơ tán khẩn cấp tại 52 khu dân cư ở miền Nam Lebanon và mở rộng không kích ra ngoài các thành trì của Hezbollah, đánh vào cả các thị trấn dân sự như Aramoun và Saadiyat.

Mục tiêu là thiết lập vùng đệm đến tận sông Litani, khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải rời bỏ nhà cửa.

Dải Gaza và phía Nam Lebanon đều hoan tàn bởi các cuộc tấn công của Israel.

Kể từ khi các lệnh ngừng bắn tạm thời bị phá vỡ và xung đột mới bùng phát, số người chết tại Dải Gaza đã tăng vọt.

Theo số liệu từ cơ quan y tế địa phương tính đến ngày 24/3/2026, chiến dịch quân sự của Israel đã khiến ít nhất 72.000 người thiệt mạng (tính từ tháng 10/2023).

Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực ngày 10/10/2025, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 677 người Palestine thiệt mạng và 1.813 người bị thương.

Mỹ công bố những thiệt hại của Iran trong chiến dịch Epic Fury đến ngày 24/3.
AP, Al Jazeera, TTXVN
#Xung đột Trung Đông và ngoại giao quốc tế #Các nỗ lực đàm phán Mỹ-Iran #Chiến tranh và thiệt hại dân sự #Can thiệp quân sự của Israel và Mỹ #Tình hình eo biển Hormuz và dầu mỏ #Chiến dịch quân sự tại Lebanon và Gaza

Những loại tên lửa giúp Iran tiếp tục đáp trả Mỹ và Israel

Iran hiện sở hữu nhiều loại tên lửa với các tính năng kỹ chiến thuật khác nhau, và họ còn khoảng bao nhiêu tên lửa, để kéo dài cuộc chiến với Mỹ và Israel?

Theo các chuyên gia Nga, các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Israel và Mỹ hiện nay, được Iran lên kế hoạch một cách đơn giản và hợp lý. Loại tên lửa cụ thể được lựa chọn tùy thuộc vào tầm bắn và độ phức tạp của mục tiêu. Theo một số thông tin, Tehran đã tích trữ một số lượng lớn các loại tên lửa này, ít nhất là 5.000 quả.
Cụ thể hơn như sau: Nếu Iran tấn công một lần nữa các căn cứ quân sự, trung tâm liên lạc, sân bay và các cơ sở khác của Mỹ ở Kuwait và Bahrain, nằm khá gần Iran (khoảng 250-350 km), thì tên lửa Fateh-110 và Fateh-313 một tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, với trọng lượng nhẹ, giá rẻ, tính cơ động cao, sẽ là lựa chọn lý tưởng. Nhờ độ chính xác cao (sai số vòng tròn có thể xảy ra không vượt quá ba mét), chúng sẽ gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương.
Xung đột Mỹ, Iran và Israel đang bước vào giai đoạn nguy hiểm

Chiến tranh leo thang, tên lửa tấn công, và các tín hiệu ngoại giao mập mờ khiến xung đột khu vực có nguy cơ mở rộng quy mô toàn cầu.

Cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang bước vào giai đoạn nguy hiểm hơn khi cả hoạt động quân sự lẫn tín hiệu ngoại giao cùng lúc gia tăng, tạo nên bức tranh an ninh khu vực đầy bất ổn.

Tên lửa Iran tấn công gần cơ sở hạt nhân Israel

Iran sử dụng tên lửa hiện đại tấn công Qatar, Israel sử dụng vũ khí cũ

Iran đã sử dụng "tên lửa hiện đại" trong cuộc tấn công vào Qatar, khiến hệ thống phòng không Patriot trở nên vô hiệu; Israel sử dụng vũ khí cũ để tấn công Iran.

Theo tờ Financial Times của Mỹ đưa tin, các chuyên gia đã kết luận rằng trong vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Qatar Energy ở Ras Laffan, Iran đã sử dụng các tên lửa mới, có khả năng né tránh hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tờ báo này cũng đưa ra kết luận tương tự.
Theo Financial Times, vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất của nhà máy khí hóa lỏng (LNG) Qatar, được thực hiện bằng "các tên lửa hiện đại", có khả năng cơ động cao ở giai đoạn cuối, giúp chúng né tránh hệ thống phòng không Patriot của Mỹ bảo vệ nhà máy. Đường bay phức tạp của các tên lửa Iran, đã ngăn cản hệ thống phòng không đánh chặn, và cả hai tên lửa đều bắn trúng mục tiêu, gây ra thiệt hại đáng kể.
