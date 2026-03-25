Quân sự - Thế giới

Iran sử dụng tên lửa hiện đại tấn công Qatar, Israel sử dụng vũ khí cũ

Iran đã sử dụng "tên lửa hiện đại" trong cuộc tấn công vào Qatar, khiến hệ thống phòng không Patriot trở nên vô hiệu; Israel sử dụng vũ khí cũ để tấn công Iran.

Tiến Minh (T/H)
Theo tờ Financial Times của Mỹ đưa tin, các chuyên gia đã kết luận rằng trong vụ tấn công vào nhà máy lọc dầu Qatar Energy ở Ras Laffan, Iran đã sử dụng các tên lửa mới, có khả năng né tránh hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Tờ báo này cũng đưa ra kết luận tương tự.
Theo Financial Times, vụ tấn công vào các cơ sở sản xuất của nhà máy khí hóa lỏng (LNG) Qatar, được thực hiện bằng "các tên lửa hiện đại", có khả năng cơ động cao ở giai đoạn cuối, giúp chúng né tránh hệ thống phòng không Patriot của Mỹ bảo vệ nhà máy. Đường bay phức tạp của các tên lửa Iran, đã ngăn cản hệ thống phòng không đánh chặn, và cả hai tên lửa đều bắn trúng mục tiêu, gây ra thiệt hại đáng kể.
Việc Iran phóng các tên lửa công nghệ cao đã gây bất ngờ lớn cho quân đội Mỹ, những người tin rằng Iran không thể nào sở hữu loại vũ khí như vậy. Sau vụ tấn công vào Qatar, các quốc gia vùng Vịnh bắt đầu lo lắng về khả năng bảo vệ hạn chế cơ sở hạ tầng của họ, cũng như thực tế là các hệ thống phòng không của Mỹ, được coi là tiêu chuẩn để đánh chặn tên lửa đạn đạo, vẫn còn thiếu sót.
Iran lại tiếp tục gây bất ngờ cho phương Tây, bởi vì tên lửa của Iran đã chứng minh tầm bắn xa hơn nhiều so với dự đoán trước đây. Vụ tấn công bằng hai tên lửa vào căn cứ quân sự Diego Garcia, không chỉ gây bất ngờ mà còn khiến Anh lo sợ, khi họ nhận ra rằng chúng có thể bắn tới London. Tuy nhiên, người Anh thừa nhận, họ hầu như không có khả năng phòng thủ chống lại tên lửa đạn đạo.
Còn hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, dẫn đài truyền hình nhà nước KAN của Israel, đưa tin Quân đội Israel bắt đầu sử dụng vũ khí cũ, được sản xuất và cất giữ trong kho khoảng nửa thế kỷ về trước, để tấn công các căn cứ quân sự ở Iran, nhằm mục đích cắt giảm chi phí và giải phóng vũ khí tồn kho.
Hiện Bộ Quốc phòng Israel chưa đưa ra phản hồi của KAN. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tổn thất tài chính và vật chất của chiến dịch quân sự. Theo tờ báo Haaretz của Israel, chi tiêu quân sự của Israel trong 20 ngày đầu tiên của cuộc chiến đạt khoảng 6,4 tỷ USD, với chi tiêu trung bình hàng ngày vào khoảng 320 triệu USD.
Hiện Chính phủ Israel đã đã phải chi khẩn cấp 825 triệu USD, để mua sắm các vật tư an ninh, trong bối cảnh có báo cáo về sự thiếu hụt ngày càng tăng các tên lửa đánh chặn. Quân đội cũng được cho là đang chuẩn bị yêu cầu thêm kinh phí ngoài tổng ngân sách 12,5 tỷ USD, được phân bổ cho cuộc chiến.
Còn thời cơ để Mỹ và Israel phát động cuộc chiến vào Iran, theo tờ The New York Times (NYT) của Mỹ, cuộc chiến ở Iran thực chất bắt đầu do một thất bại nghiêm trọng của cơ quan tình báo Mossad của Israel. Tờ báo này lưu ý rằng, Mossad đã dựa vào một cuộc nổi dậy nội bộ ở Iran, điều này đã chứng tỏ là một sai lầm chết người.
Sau đó, các cơ quan tình báo Israel và giới lãnh đạo nước này, đã thuyết phục Tổng thống Trump về sự cần thiết của một cuộc tấn công phối hợp, nhưng kế hoạch đã hoàn toàn thất bại. Việc loại bỏ có chủ đích giới tinh hoa tôn giáo và chính trị hàng đầu của Iran, được cho là sẽ gây ra một phong trào biểu tình quy mô lớn, với các đơn vị vũ trang người Kurd ở biên giới trở thành nòng cốt của áp lực quân sự trực tiếp trên thực địa – Tờ NYT giải thích.
Cần nhấn mạnh rằng cộng đồng tình báo Mỹ ban đầu tỏ ra hoài nghi về kịch bản này, chỉ ra sự thiếu vắng các điều kiện tiên quyết thực sự cho sự phát triển của các sự kiện như vậy. Tuy nhiên, những lập luận của Mossad về "sự sụp đổ nhanh chóng của chế độ" đã trở thành yếu tố quyết định, khiến Mỹ bị cuốn vào một cuộc xung đột toàn diện, NYT viết.
Phân tích hậu quả của sai lầm từ phía cơ quan tình báo Israel, tờ NYT thừa nhận rằng, Washington đã bị mắc kẹt trong một chiến lược dựa trên một giả thuyết yếu: rằng một cuộc "tấn công" quân sự từ bên ngoài, sẽ dẫn đến sự bất ổn ngay lập tức của chính phủ Iran.
Trên thực tế, điều này lại gây ra hiệu ứng ngược lại – sự củng cố quyền lực chưa từng có của giới lãnh đạo Iran và sự leo thang mạnh mẽ của cuộc xung đột, NYT kết luận. Cần nhắc lại rằng, ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch Mỹ-Israel chống lại Iran, lãnh đạo tinh thần của Cộng hòa Hồi giáo, Ayatollah Ali Khamenei, và một số sĩ quan cấp cao của IRGC đã thiệt mạng.
Tuy nhiên, những sự kiện này chỉ càng làm cho xã hội Iran đoàn kết hơn, và Tehran hiện đang từ chối đàm phán, nhấn mạnh ý định tiếp tục tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ và Israel. Đặc biệt lo ngại là giới lãnh đạo Tehran hiện nay, không tin tưởng vào Mỹ và trung gian hòa giải.
Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bắt đầu từ ngày 28/2 và được cho là đã khiến ít nhất 1.300 người thiệt mạng. Iran ngay lập tức đã đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào Israel, Jordan, Iraq và các quốc gia vùng Vịnh, có đặt các căn cứ quân sự của Mỹ, gây ra khủng hoảng nghiêm trọng trong khu vực và làm chao đảo kinh tế toàn cầu.
