Chiến lược săn mồi kiểu tự sát của loài cá quái dị nhất biển sâu

Giữa bóng tối sâu thẳm của đại dương, cá biển đen nổi tiếng vì khả năng nuốt chửng con mồi lớn hơn chính cơ thể mình.

Cá biển đen, mang tên khoa học Chiasmodon niger, là một trong những sinh vật kỳ dị nhất của đại dương sâu. Loài cá này sinh sống ở độ sâu từ vài trăm đến hơn 2.500 mét, nơi ánh sáng mặt trời không thể chạm tới. Trong môi trường khắc nghiệt ấy, thức ăn khan hiếm, chính điều đó đã thúc đẩy Chiasmodon niger phát triển một chiến lược sinh tồn đáng kinh ngạc, nuốt trọn con mồi có kích thước lớn hơn cả bản thân.

Ảnh: American Museum of Natural History

Điểm nổi bật nhất của loài cá này là bộ hàm cực kỳ linh hoạt, với các khớp nối cho phép mở rộng đáng kể. Những chiếc răng dài, cong vào trong như móc câu giúp giữ chặt con mồi một khi đã mắc bẫy. Không chỉ vậy, dạ dày của nó cũng có khả năng co giãn mạnh, cùng với làn da đàn hồi, cho phép cơ thể phình to gấp nhiều lần kích thước bình thường. Các nhà khoa học từng ghi nhận những cá thể Chiasmodon niger chỉ dài khoảng 20 cm nhưng lại nuốt cả con cá khác dài hơn 80 cm.

Ảnh: destepti.

Tuy nhiên, chiến lược “tham ăn” này không phải lúc nào cũng thành công. Có những trường hợp con mồi quá lớn bắt đầu phân hủy trong dạ dày trước khi được tiêu hóa hoàn toàn, tạo ra khí khiến cơ thể cá phồng lên và nổi dần lên mặt nước, đồng nghĩa với một cái chết từ từ và đau đớn. Chính vì vậy, nhiều mẫu vật Chiasmodon niger được con người phát hiện trong tình trạng “phình to” kỳ lạ, với con mồi vẫn còn nguyên trong bụng.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Loài cá này phân bố rộng rãi ở các đại dương nhiệt đới và cận nhiệt đới, bao gồm cả vùng biển Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Dù ít khi được nhìn thấy trực tiếp do sống ở độ sâu lớn, Chiasmodon niger đã trở thành biểu tượng cho sự thích nghi phi thường của sinh vật biển sâu.

Trong thế giới nơi mỗi bữa ăn có thể quyết định sự sống còn, cá biển đen là minh chứng cho một quy luật khắc nghiệt: cơ hội hiếm hoi phải được tận dụng triệt để, dù cái giá có thể là chính mạng sống. Chính sự liều lĩnh sinh học ấy khiến Chiasmodon niger trở thành một trong những sinh vật vừa đáng sợ vừa bí ẩn của đại dương.

