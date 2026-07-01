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Chính trị

Chiến dịch 500 ngày đêm 'vượt nắng thắng mưa' tri ân những người nằm lại

“Chiến dịch 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ” được tỉnh Gia Lai triển khai với lòng biết ơn sâu sắc.

Hà Ngọc Chính

Chiến dịch 500 ngày đêm đã bắt đầu triển khai thực hiện từ 25/6 đến nay tại xã Phù Mỹ Đông và nhiều địa phương khác. Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng, thôn 8 Tây, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai hiện có 445 phần mộ liệt sĩ, trong đó 118 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu ADN tại đây mới chỉ là một trong những điểm khởi đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm mà tỉnh Gia Lai đang triển khai tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

Hàng ngày có hàng chục cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng chuyên môn có mặt từ sáng sớm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng. Tổ bảo vệ an ninh, tổ khai quật, tổ y tế, hậu cần... mỗi người một nhiệm vụ và tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt đúng quy trình, đúng tiến độ.

Trung tá Phạm Hữu Lộc, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Phù Mỹ Đông cho biết, sau khi khai quật, hài cốt được Đội K52 lấy mẫu, chuyển về tổ y tế kiểm tra, bảo quản nghiêm ngặt trước khi bàn giao về Ban Chỉ huy Quân sự xã.

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Lực lượng chức năng xã Phù Mỹ Đông tổ chức lấy mẫu hài cốt của các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Thắng (tỉnh Gia Lai). Ảnh ĐVCC
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"Chiến dịch 500 ngày đêm đơn vị đã bắt đầu triển khai thực hiện từ 25/6 đến nay. Đơn vị tích cực triển khai trên cơ sở các tổ đã được Đảng ủy, UBND xã thành lập, thực hiện hằng ngày với quyết tâm làm sao đúng tiến độ. Mỗi phần mộ được mở ra là thêm một hy vọng để những người lính đã nằm lại sau chiến tranh có cơ hội trở về với quê hương, với gia đình", Trung tá Phạm Hữu Lộc chia sẻ.

Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn bởi dấu vết chiến tranh đã lùi xa. Nhưng mỗi mẫu hài cốt được gìn giữ cẩn trọng hôm nay đều mang theo hy vọng về một ngày những người lính năm xưa sẽ được gọi đúng tên mình và đoàn tụ cùng gia đình.

500 ngày đêm không chỉ là thời gian của một chiến dịch. Đó là lời hẹn danh dự với lịch sử, với các Anh hùng Liệt sĩ, với những bà mẹ đã chờ con, với những gia đình còn khắc khoải đi tìm một phần máu thịt của mình. Và hơn hết, đó là lời nhắc nhở mỗi chúng ta: Hãy sống cho xứng đáng với những người đã không tiếc máu xương để Tổ quốc được trường tồn.

Mời bạn đọc xem Video: Những người trẻ tình nguyện phục hồi ảnh liệt sĩ. Nguồn VTV4

tin sản xuất
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