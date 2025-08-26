Chiêm ngưỡng bộ tem bưu chính đặc biệt “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh"

Chiều 26/8, tại Nhà Quốc hội, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước đã tổ chức khai trương Trung tâm Báo chí Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức phát hành đặc biệt bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025)”.

Bộ tem gồm 1 mẫu tem và 1 blốc. Tem khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng phong cách đồ họa hiện đại, kết hợp sắc đỏ - vàng của Quốc kỳ, tôn vinh vị lãnh tụ vĩ đại - biểu tượng bất diệt của tinh thần yêu nước và khát vọng độc lập. Blốc tem thể hiện Quốc huy và bản đồ Việt Nam, gắn với hình ảnh trống đồng, biểu tượng ngàn năm văn hiến, khẳng định chủ quyền lãnh thổ và biển đảo thiêng liêng.

Tem có khuôn khổ 32x43 mm; Blốc có khuôn khổ 80x100 mm, với giá mặt là 4.000 VNĐ và 19.000 VNĐ. Bộ tem do họa sĩ Nguyễn Du (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế; được cung ứng trên toàn quốc tại các Bưu điện tỉnh, thành phố, trung tâm, các bưu cục giao dịch từ ngày 26/8/2025 đến ngày 30/6/2027.

Bộ tem bưu chính “Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)” không chỉ thể hiện dấu mốc lịch sử trọng đại, ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là lời khẳng định về chủ quyền, tự do, độc lập, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất và niềm tự hào dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.

Đây không chỉ là sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mà còn mang thông điệp tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cách mạng, đồng thời khẳng định con đường phát triển bền vững, thịnh vượng của đất nước sau 80 năm.