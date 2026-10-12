Chiếc nhẫn thông minh giá rẻ đưa trợ lý AI lên ngón tay

Chiếc nhẫn thông minh Interface trị giá 99 USD của Natura cho phép người dùng triệu hồi các trợ lý AI chỉ với một cú chạm ngón tay để thực hiện nhiều tác vụ.

Interface, chiếc nhẫn thông minh mới trị giá 99 USD đến từ startup AI và phần cứng Natura, được thiết kế cho kỷ nguyên của các trợ lý AI. Chỉ với một lần nhấn ngón tay, bạn có thể yêu cầu trợ lý AI thực hiện nhiệm vụ, ghi lại ý tưởng hoặc hoàn thành công việc mà không cần lấy điện thoại ra.

Smart-ring Interface của Natura có giá chỉ 99 USD.

Dù AI là trung tâm của Interface, chiếc nhẫn này còn kiêm luôn vai trò theo dõi sức khỏe, với các chỉ số như nhịp tim, biến thiên nhịp tim (HRV), giấc ngủ và hoạt động thể chất.

Startup này được sáng lập bởi Carlo Edoardo Ferraris, người từng thành lập công ty phụ kiện công nghệ Rolling Square. Sau nhiều năm phát triển phần cứng tiêu dùng, ông nhận ra AI đang phát triển nhanh chóng cần một giao diện mới, cho phép con người yêu cầu những gì họ muốn một cách tự nhiên như đang nói chuyện với người thật.

Ý tưởng đằng sau Interface là giúp mọi người rời mắt khỏi điện thoại mà vẫn hoàn thành các công việc hàng ngày nhanh chóng, tự nhiên hơn. Khi ra mắt, chiếc nhẫn sẽ kết nối với nhiều trợ lý AI và ứng dụng như Muse của Meta, Instinct, Grok Bot, Claude, ChatGPT và nhiều hơn nữa.

Chiếc nhẫn thông minh này không phải là sản phẩm đầu tiên của công ty. Trước đó là HumanPods, một cặp tai nghe tích hợp AI cho phép người dùng tương tác với các trợ lý AI. Tuy nhiên, Natura tin rằng họ cần một thiết bị với hình thức mới, phù hợp với những tiến bộ mới nhất trong công nghệ giọng nói.

Trước đó, tai nghe Human Pods cũng được Natura định nghĩa là thiết bị giao diện Người dùng - Trí tuệ nhân tạo.

“Qua thời gian, chúng tôi nhận ra rằng bạn thực sự muốn có quyền truy cập vào các trợ lý của mình 24/7,” Ferraris chia sẻ với TechCrunch trong một cuộc phỏng vấn. “Bạn không muốn có bất kỳ giờ nào trong ngày mà không thể truy cập chúng. Và hình thức chiếc nhẫn là hoàn hảo cho điều này vì nó gần như là một phần mở rộng của bạn. Bạn có thể đeo khi tắm, khi ngủ, không cần tháo ra.”

Công ty cho biết các trường hợp sử dụng là vô tận. Nếu bạn đang chạy bộ, bạn có thể yêu cầu nhẫn bắt đầu theo dõi bài tập. Khi thức dậy, bạn có thể hỏi lịch trình trong ngày.

Nếu đang tắm và phát hiện hết dầu gội, bạn có thể nhờ nhẫn đặt mua lại. Nếu buồn ngủ khi xem TV, bạn có thể bảo nhẫn tắt TV và đặt báo thức cho sáng hôm sau. Sau khi ghi âm một cuộc họp, bạn có thể yêu cầu gửi ghi chú cho đồng nghiệp.

Các phản hồi từ trợ lý AI có thể được chuyển qua tai nghe kết nối, tính năng Live Activity trên iPhone hoặc ứng dụng NatureOS.

Thêm vào đó, người dùng sử dụng nhiều trợ lý AI và ứng dụng có thể chỉ định trợ lý nào xử lý từng nhiệm vụ. Ví dụ, họ có thể nhờ Claude viết mã, Instinct đặt chỗ và Grok Bot xử lý các việc khác.

Tên sản phẩm khắc chìm bên trong cùng nút thao tác được gia công sắc xảo.

Bên cạnh việc điều khiển các trợ lý AI, người dùng còn có thể điều khiển thiết bị của mình, bao gồm cả máy tính. Ferraris tin rằng cuối cùng, hầu hết các công việc trên máy tính sẽ được xử lý qua trợ lý AI.

Ông hình dung chiếc nhẫn sẽ thay thế nhiều tác vụ hiện nay cần đến màn hình, từ điền biểu mẫu, nhắn tin trong ứng dụng, tìm kiếm tệp đến soạn thảo thuyết trình, chỉ bằng các yêu cầu thoại đơn giản gửi tới AI.

Về khả năng theo dõi sức khỏe, nhẫn đo nhịp tim, nhịp tim khi nghỉ, biến thiên nhịp tim, các giai đoạn ngủ, vận động hàng ngày, số bước chân và nhiệt độ da theo thời gian.

Công ty cho biết nhẫn có thể sử dụng từ 6 đến 12 ngày cho mỗi lần sạc đầy, tùy vào mức độ sử dụng, và mất 100 phút để sạc đầy.

Dù thị trường nhẫn thông minh hiện có nhiều sản phẩm tập trung vào sức khỏe như Oura, Ultrahuman, RingConn, cũng như các sản phẩm tập trung vào AI như Pebble và Vocci, Ferraris tin rằng Interface nổi bật nhờ kết hợp cả hai yếu tố.