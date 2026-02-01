Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Chi tiết vị trí 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở Quảng Ninh

Quảng Ninh tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026, gồm các điểm cao và thấp tại nhiều địa phương để mừng Đảng, mừng xuân mới.

Thiên Tuấn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn số 369/UBND-VHXH ngày 29/01/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương cho 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930-2026) và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

img-1545jpg.jpg
Ảnh minh họa.

Cụ thể: 1 điểm bắn ngày 03/02/2026 tại xã Vĩnh Thực; 4 điểm bắn ngày 16/02/2026 tại các xã, phường: Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí; 14 điểm bắn ngày 17/02/2026 tại các xã, phường, đặc khu: Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.

Trong đó, có 2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Hạ Long, Vân Đồn và 17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại các địa phương còn lại.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh hướng dẫn các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện bắn pháo hoa nổ đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định. Phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi để tổ chức thực hiện các nội dung bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo, tổ chức bắn pháo hoa nổ của các xã, phường, đặc khu.

anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-143317.png
anh-chup-man-hinh-2026-02-01-luc-143329.png
#quảng ninh #pháo hoa #điểm bắn pháo hoa #tết nguyên đán #du lịch #đặc khu

Bài liên quan

Xã hội

34 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Bính Ngọ ở Hà Nội

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 34 điểm, trong đó có một số vị trí mới như hồ Đống Đa, khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic...

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút ngày 17/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) tại nhiều địa điểm trên địa bàn.

vna-potal-ha-noi-to-chuc-tong-duyet-ban-phao-hoa-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-8544312jpg.jpg
Xem chi tiết

Xã hội

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và các ngày lễ quan trọng

Bộ Nội vụ thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và lễ Quốc khánh 2026, đảm bảo tổ chức tốt công tác phục vụ nhân dân trong dịp lễ lớn này.

Bộ Nội vụ ban hành thông báo về lịch nghỉ tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 để các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và những người sử dụng lao động khác thực hiện.

BỘ NỘI VỤ THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT ÂM LỊCH VÀ NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NĂM 2026

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới