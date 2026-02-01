Chi tiết vị trí 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ ở Quảng Ninh

Quảng Ninh tổ chức 19 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026, gồm các điểm cao và thấp tại nhiều địa phương để mừng Đảng, mừng xuân mới.

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành công văn số 369/UBND-VHXH ngày 29/01/2026 về việc tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý chủ trương cho 19 xã, phường, đặc khu tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp và tầm cao chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02 (1930-2026) và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ảnh minh họa.

Cụ thể: 1 điểm bắn ngày 03/02/2026 tại xã Vĩnh Thực; 4 điểm bắn ngày 16/02/2026 tại các xã, phường: Đông Triều, Mạo Khê, Tuần Châu, Uông Bí; 14 điểm bắn ngày 17/02/2026 tại các xã, phường, đặc khu: Hạ Long, Ba Chẽ, Tiên Yên, Việt Hưng, Bình Liêu, Quảng Yên, Cẩm Phả, Quảng Hà, Hoành Bồ, Đông Ngũ, Móng Cái 1, Đầm Hà, Cửa Ông, Vân Đồn.

Trong đó, có 2 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao tại Hạ Long, Vân Đồn và 17 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại các địa phương còn lại.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh hướng dẫn các xã, phường, đặc khu triển khai thực hiện bắn pháo hoa nổ đảm bảo tuyệt đối an toàn, đúng quy định. Phối hợp với các địa phương bố trí lực lượng, phương tiện, kho bãi để tổ chức thực hiện các nội dung bắn pháo hoa.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng pháo, tổ chức bắn pháo hoa nổ của các xã, phường, đặc khu.