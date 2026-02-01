Hà Nội

Xã hội

34 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Bính Ngọ ở Hà Nội

Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 34 điểm, trong đó có một số vị trí mới như hồ Đống Đa, khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic...

Thiên Tuấn

Theo dự kiến, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút ngày 17/2 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026) tại nhiều địa điểm trên địa bàn.

vna-potal-ha-noi-to-chuc-tong-duyet-ban-phao-hoa-chao-mung-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiv-cua-dang-8544312jpg.jpg

Dự kiến có 11 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và pháo hoa hỏa thuật gồm:

1. Trước trụ sở tòa soạn báo Hà Nội Mới, phường Hoàn Kiếm.

2. Trước Bưu điện Hà Nội, phường Hoàn Kiếm.

3. Đảo Dừa, Công viên Thống Nhất, phường Hai Bà Trưng.

4. Khuôn viên đường đua F1, phường Từ Liêm.

5. Vườn hoa Lạc Long Quân, phường Tây Hồ.

6. Hồ Văn Quán, phường Hà Đông.

7. Thành cổ Sơn Tây, phường Sơn Tây.

8. Khu đất dự án hồ điều hòa, xã Thanh Trì.

9. Trung tâm thể dục thể thao, xã Đông Anh.

10. Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh.

11. Công viên Gia Lâm, xã Gia Lâm.

Cùng với đó, dự kiến sẽ có 23 trận địa pháo hoa tầm thấp gồm:

1. Khu vực Đông Nam hồ Ngọc Khánh, phường Giảng Võ.

2. Công viên hồ Đền Lừ, phường Tương Mai.

3. Công viên Long Biên, phường Việt Hưng.

4. Hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa.

5. Công viên Cầu Giấy, phường Cầu Giấy.

6. Công viên Thanh Xuân, phường Thanh Xuân.

7. Sân thượng tầng 5, trụ sở UBND xã Quang Minh.

8. Sân vận động xã Quảng Oai.

9. Sân vận động xã Đan Phượng.

10. Sân vận động xã Thạch Thất.

11. Sân vận động phường Chương Mỹ.

12. Khu đất khởi công dự án khu đô thị thể thao Olympic, xã Thượng Phúc (khu vực xây dựng sân vận động Trống Đồng).

13. Sân thượng tầng 6, trụ sở cơ sở 3 Ban CHPTKV2 - Phúc Thọ, xã Quốc Oai.

14. Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên (trung tâm khu đô thị Nam Chính).

15. Công viên Hồ sinh thái, xã Mỹ Đức.

16. Sân vận động xã Vân Đình.

17. Sân vận động xã Sóc Sơn.

18. Sân vận động xã Phúc Thọ.

19. Công viên cây xanh, xã Thanh Oai.

20. Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã Sơn Đồng.

21. Khu trạm bơm, xã Minh Châu.

22. Công viên Kid Bằng Lăng, khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng (do một tập đoàn bảo đảm kinh phí).

23. Công viên Phùng Khoang, phường Đại Mỗ (bằng nguồn xã hội hóa).

