Chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Tổ công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Cuộc làm việc nhằm cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác số 1 do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì; tổ công tác số 3 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.