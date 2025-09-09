Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà nhiệm kỳ 2025-2030.

Hạo Nhiên

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Quyết định số 2307-QĐNS/TW chỉ định đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Khánh Hòa).

Chỉ định đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020-2025 làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030.

nghiemxuanthanh.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành.

Chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 (giới thiệu đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2021-2026, 2026-2031).

Vừa qua, tại tỉnh Khánh Hòa, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác vì lý do cá nhân.

#Ông Nghiêm Xuân Thành #Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa #chỉ định #Bộ Chính trị #Quyết định

Bài liên quan

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến phương án nhân sự khóa mới của 6 tỉnh

Tổ công tác số 1, số 3, số 4 của Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh: Đồng Nai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Quảng Trị, Thái Nguyên, Phú Thọ.

Cuộc làm việc nhằm cho ý kiến vào các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tổ công tác số 1 do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì; tổ công tác số 3 do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì; tổ công tác số 4 do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Chính trị cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc

Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội bản lĩnh, trí tuệ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng vận động quần chúng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Sáng 4/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

tong-bi-thu.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN).
Xem chi tiết

Chính trị

Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa xin nghỉ công tác

Vì lý do cá nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã có đơn xin nghỉ công tác.

Chiều 8/9, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa xác nhận, ông Trần Quốc Nam - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Phạm Văn Hậu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, đã có đơn xin nghỉ công tác.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa, cả ông Nam và ông Hậu đã có đơn xin nghỉ công tác từ hơn 10 ngày qua vì lý do cá nhân. Hiện, UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, tạm thời điều hành theo quy chế phân công công tác của UBND tỉnh này.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới