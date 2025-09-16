Hà Nội

Xã hội

Cháy chung cư mini ở Hà Nội, nhiều người tháo chạy

Chiều 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư mini ở Hà Nội. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng tháo chạy ra ngoài.

Theo Thanh Hà/Tienphong

Khoảng 16h30 ngày 16/9, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini địa chỉ số 8, ngõ 50 Đình Thôn (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

3-4154.jpg
Chung cư mini nơi xảy ra vụ việc.

Vào thời điểm trên, một số người phát hiện có cháy ở khu vực tầng 2. Ngay sau đó, khói bốc lên nghi ngút bên trong chung cư mini.

Nhiều người thấy có cháy đã hô hoán nhau tháo chạy xuống dưới.

2-9919.jpg
Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa, tổ chức cứu nạn.

Một số người cho biết, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn ngôi nhà trên đang sửa chữa, hàn xì ở tầng cao.

1-5891.jpg
Chung cư mini cao khoảng 6 tầng, mái có tum.

Bước đầu xác định vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

#Cháy chung cư mini ở Hà Nội

Bài liên quan

Chủ chung cư mini cháy khiến 56 người chết nhận án 12 năm tù

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) mức án 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, buộc bồi thường hơn 23 tỷ đồng.

Sáng 14/3, TAND TP Hà Nội tuyên án các bị cáo trong vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong ở Thanh Xuân, Hà Nội.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) mức án: 12 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Buộc bị cáo Minh bồi thường hơn 23 tỷ đồng; phải sửa chữa tất cả các hạng mục hư hại tại tòa nhà...

Chu chung cu mini chay khien 56 nguoi chet nhan an 12 nam tu
Bị cáo Nghiêm Quang Minh (chủ chung cư mini) nhận mức án 12 năm tù.
Xem chi tiết

Mức án đối với nhóm cựu cán bộ trong vụ cháy chung cư mini

Với cáo buộc vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhóm cựu cán bộ bị đề nghị mức án cao nhất từ 6 - 7 năm tù giam, thấp nhất từ 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Chủ chung cư bị đề nghị án cao nhất
Xem chi tiết

Chủ chung cư mini trong vụ cháy làm 56 người chết bị đề nghị 11-12 năm tù

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nghiêm Quang Minh (trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội - chủ đầu tư) mức án 11-12 năm tù về tội Vi phạm quy định về PCCC.

 Tiếp tục phiên toà xét xử vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong, 44 người bị thương, chiều 11/3 phiên toà xét xử sơ thẩm kết thúc phần xét hỏi.

Trước khi bước sang phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo. 

Xem chi tiết

