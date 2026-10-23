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Số hóa - Xe

Google đưa trí tuệ nhân tạo Gemini lên Android Auto

Tính năng mới của Google giúp trợ lý ảo cung cấp thông tin chính xác, đề xuất phù hợp dựa trên thói quen và dữ liệu cá nhân của người dùng.

Tuệ Minh

Đầu năm nay, Google đã ra mắt Personal Intelligence, một tính năng của Gemini cho phép chatbot lấy thông tin từ các ứng dụng Google khác của bạn để tạo ra các phản hồi cá nhân hóa hơn.

Bản mở rộng vào tháng 3 đã đưa Personal Intelligence đến với các tài khoản miễn phí sau khi trước đó chỉ dành cho người dùng đăng ký Google AI Pro và Ultra. Và giờ đây, Google đã bắt đầu triển khai tính năng này cho người dùng Android Auto.

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Trí tuệ nhân tạo Gemini đã được Google triển khai lên Adroid Auto.

Trên thực tế, công ty cho biết bản cập nhật hôm nay sẽ cải thiện khả năng suy luận của Gemini trong ô tô. Nó cũng sẽ giúp trợ lý ảo cung cấp thông tin chi tiết cụ thể hơn liên quan đến câu hỏi và lời nhắc của bạn.

Ví dụ, nếu bạn đang lái xe đến sân bay, Google gợi ý rằng Gemini với Trí tuệ Cá nhân sẽ có thể trả lời các câu hỏi như "cổng lên máy bay của tôi là gì?" và "chuyến bay của tôi có đúng giờ không?".

Nếu bạn đã liên kết tài khoản Gmail của mình, nó có thể làm tất cả những điều này mà không cần bạn phải dừng xe để tìm email xác nhận.

Nói một cách tổng quát hơn, Google cho biết Trí tuệ Cá nhân giúp tương tác với Gemini một cách tự nhiên hơn. Ví dụ, nếu bạn cần chỉ đường đến phòng khám bác sĩ, bạn chỉ cần nói "đưa tôi đến cuộc hẹn khám bệnh" thay vì phải nói một địa chỉ cụ thể.

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Các thói quen, vị trí thân thuộc hay công việc hàng ngày đều được Gemini lưu ý đề xuất một khi người dùng tích hợp.

Các đề xuất cũng được cải thiện. Nếu bạn đang ở một thành phố mới, Google gợi ý bạn có thể hỏi về các địa điểm ăn tối dọc theo tuyến đường lái xe của mình và Gemini sẽ đưa ra các gợi ý có tính đến sở thích và hạn chế của bạn, chẳng hạn như nếu bạn là người ăn chay.

Như trước đây, việc bật Trí tuệ Cá nhân là tùy chọn và bạn có thể tắt nó bất cứ lúc nào nếu không muốn Gemini thu thập dữ liệu của mình. Bạn cũng có thể kiểm soát những ứng dụng nào Gemini có thể truy cập.

Google đang bắt đầu triển khai Trí tuệ Cá nhân cho người dùng Android Auto trên toàn cầu bắt đầu từ hôm nay (ngoại trừ những người sống ở Thụy Sĩ, Khu vực Kinh tế Châu Âu, Anh và Nigeria). Trong những tháng tới, công ty dự định sẽ mang tính năng này đến cả những chiếc xe có tích hợp Google.

Video: Cá nhân hóa mọi hành động với trí tuệ nhân tạo Gemini trên Android Auto
Google Blog/Tech Radar
#Google Gemini #Android Auto #Trí tuệ nhân tạo #Personal Intelligence #Hỗ trợ lái xe #Gemini lên Android Auto

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