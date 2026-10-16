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Số hóa - Xe

6 lưu ý bảo mật camera gia đình không nên bỏ qua

Camera an ninh giúp giám sát nhà từ xa nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lộ dữ liệu. Gia đình cần chú ý 6 vấn đề để bảo vệ hình ảnh và quyền riêng tư.

Thiên Trang (th)

Camera an ninh ngày càng phổ biến trong các gia đình nhờ khả năng theo dõi nhà cửa từ xa qua điện thoại. Tuy nhiên, thiết bị này cũng ghi lại nhiều hoạt động sinh hoạt riêng tư và thường kết nối Internet, khiến việc bảo vệ dữ liệu trở thành vấn đề không thể xem nhẹ. Bên cạnh chất lượng hình ảnh, người dùng cần quan tâm đến cách thiết lập tài khoản, phân quyền truy cập và duy trì hoạt động ổn định của hệ thống camera.

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Camera an ninh kết nối Internet cần được bảo vệ bằng mật khẩu riêng và kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập. (Ảnh: camerangocdiep)

Trước hết, gia đình nên kiểm tra những ai có quyền xem camera. Thay vì chia sẻ chung một tài khoản và mật khẩu, người dùng nên tạo tài khoản riêng cho từng thành viên nếu thiết bị hỗ trợ. Cách này giúp dễ dàng thu hồi quyền truy cập khi không còn nhu cầu sử dụng. Danh sách thiết bị đăng nhập cũng cần được rà soát định kỳ để loại bỏ điện thoại hoặc máy tính bảng cũ không còn sử dụng. Bên cạnh đó, camera không nên được lắp đặt tùy tiện ở những không gian riêng tư như phòng tắm, phòng thay đồ. Với phòng ngủ hoặc phòng trẻ nhỏ, gia đình cần cân nhắc mục đích giám sát và phạm vi ghi hình. Góc quay ngoài cửa cũng nên được điều chỉnh để hạn chế thu thập hình ảnh không cần thiết từ nhà hàng xóm.

Khi chọn mua camera, người dùng không nên chỉ dựa vào độ phân giải 2K hay 4K. Khả năng cập nhật phần mềm, mã hóa dữ liệu, xác thực hai lớp và phương thức bảo vệ tài khoản cũng là những yếu tố cần xem xét. Gia đình nên tìm hiểu kỹ nhà sản xuất, chính sách lưu trữ video và các quyền mà ứng dụng camera yêu cầu trên điện thoại. Theo nội dung được cung cấp, từ ngày 1/7/2026, Thông tư 48/2026/TT-BCA có hiệu lực, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị camera giám sát sử dụng giao thức Internet với các yêu cầu an ninh mạng cơ bản.

Sau khi lắp đặt, camera cần được kiểm tra thường xuyên thay vì mặc định rằng thiết bị vẫn hoạt động bình thường. Mất kết nối Internet, thẻ nhớ đầy hoặc hỏng, lỗi ghi hình và phần mềm lỗi thời đều có thể khiến video không được lưu như mong muốn. Người dùng nên thử phát lại video cũ, kiểm tra dung lượng thẻ nhớ và trạng thái kết nối định kỳ. Với camera sử dụng lưu trữ đám mây, cần nắm rõ thời gian lưu video, giới hạn dung lượng và cách xóa dữ liệu khi cần thiết.

Một bước quan trọng khác là thay mật khẩu mặc định ngay sau khi cài đặt. Mật khẩu mới nên khó đoán, được sử dụng riêng cho camera và không trùng với tài khoản email, mạng xã hội hay ngân hàng. Nếu có hỗ trợ, người dùng nên bật xác thực hai lớp để tăng cường bảo vệ. Khi đổi điện thoại hoặc bán thiết bị cũ, hãy đăng xuất tài khoản camera trên thiết bị đó nhằm hạn chế nguy cơ người khác tiếp tục truy cập.

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Gia đình nên kiểm tra định kỳ khả năng ghi hình, dung lượng lưu trữ và cập nhật phần mềm camera. (Ảnh: Pro-Vigil)

Camera chỉ thực sự hữu ích khi vừa đáp ứng nhu cầu giám sát, vừa bảo vệ được quyền riêng tư của gia đình. Việc chọn thiết bị phù hợp, giới hạn quyền truy cập, cập nhật phần mềm và kiểm tra khả năng ghi hình định kỳ là những bước đơn giản nhưng cần thiết. Thay vì đợi đến khi xảy ra sự cố mới xử lý, người dùng nên coi bảo mật camera là một phần trong quá trình sử dụng thiết bị lâu dài.

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