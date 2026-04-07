Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ, phát biểu nhậm chức

Chiều 7/4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 99,2%), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết bầu Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Ngay sau đó, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ:

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi - Chánh án TAND Tối cao nước CHXHCN Việt Nam, xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó".

Đây là lần thứ hai ông tuyên thệ trên cương vị Chánh án TAND tối cao.

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lời cảm ơn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội cùng cử tri và nhân dân đã tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm giao cho ông trọng trách là đại biểu Quốc hội khóa XVI và làm Chánh án TAND tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhận thức sâu sắc đây là vinh dự và trọng trách to lớn, ông cho biết, trong những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp, của các bộ, ban, ngành, địa phương, cùng sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân, ngành tòa án đã có nhiều nỗ lực, đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, trên cương vị là người đứng đầu cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng hứa sẽ tiếp tục cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo TAND tối cao, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao đoàn kết, thống nhất, quyết tâm, quyết liệt trong hành động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và không ngừng đổi mới trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, ông nhấn mạnh 3 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển. Chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt. Bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp, hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Đồng thời, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với mô hình tòa án ba cấp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở, nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; sự ủng hộ, tạo điều kiện và tăng cường giám sát của nhân dân, của Quốc hội, của các vị đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đối với hoạt động của ngành tòa án; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan tư pháp, để ngành tòa án và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.