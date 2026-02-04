Chân dung Infonet Sài Gòn: "Ông lớn" thiết bị số và những bản hợp đồng sát giá [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia hơn 80 gói thầu, Infonet Sài Gòn đang khẳng định vị thế "đáng gờm" tại thị trường TP HCM, nhưng đi kèm là những nghi vấn về việc trúng thầu sát giá dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn (Infonet Sài Gòn) được thành lập từ năm 2011, do ông Trần Kim Cương làm đại diện pháp luật. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 94 gói thầu, trong đó trúng tới 44 gói với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng.

Quan sát của PV cho thấy, "địa bàn" hoạt động chính của Infonet Sài Gòn là TP HCM với 65 gói thầu đã tham gia. Nhà thầu này dường như có mối quan hệ khá "mật thiết" với nhiều chủ đầu tư lớn như Tổng Công ty Phát điện 3 (trúng 2/2 gói) hay Sở Công Thương TP HCM (trúng 2/2 gói).

Một điểm đáng lưu ý trong hồ sơ năng lực của Infonet Sài Gòn là khả năng "vượt mặt" các đối thủ trong các gói thầu áp dụng Quy trình 2 (đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất). Tại gói thầu ở xã Hóc Môn, đối thủ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ TABVIET đã bị xếp hạng 2 và không được đánh giá chi tiết nội dung E-HSDT, tạo điều kiện cho Infonet Sài Gòn trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp 0,55%.

Thống kê năm 2025 cho thấy Infonet Sài Gòn tham gia 45 gói thầu, trúng 19 gói. Tuy nhiên, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này chỉ ở mức khoảng 4,65%. Nếu chỉ tính riêng các gói thầu lớn từ 2 tỷ đồng trở lên trong thời gian qua, tỉ lệ này sụt giảm nghiêm trọng xuống dưới 1%.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong đấu thầu rộng rãi qua mạng, mục tiêu cao nhất là tìm được nhà thầu tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Khi kết quả mở thầu chỉ có 2 nhà thầu và giá trúng sát nút giá gói thầu, cơ quan chức năng cần xem xét liệu có tình trạng HSMT có cài cắm tiêu chí kỹ thuật quá hẹp nhằm hướng tới một nhà thầu cụ thể hay không."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

