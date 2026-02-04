Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chân dung Infonet Sài Gòn: "Ông lớn" thiết bị số và những bản hợp đồng sát giá [Kỳ 2]

Với lịch sử tham gia hơn 80 gói thầu, Infonet Sài Gòn đang khẳng định vị thế "đáng gờm" tại thị trường TP HCM, nhưng đi kèm là những nghi vấn về việc trúng thầu sát giá dự toán.

Hải Anh

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn (Infonet Sài Gòn) được thành lập từ năm 2011, do ông Trần Kim Cương làm đại diện pháp luật. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia 94 gói thầu, trong đó trúng tới 44 gói với tổng giá trị hơn 118 tỷ đồng.

Quan sát của PV cho thấy, "địa bàn" hoạt động chính của Infonet Sài Gòn là TP HCM với 65 gói thầu đã tham gia. Nhà thầu này dường như có mối quan hệ khá "mật thiết" với nhiều chủ đầu tư lớn như Tổng Công ty Phát điện 3 (trúng 2/2 gói) hay Sở Công Thương TP HCM (trúng 2/2 gói).

Một điểm đáng lưu ý trong hồ sơ năng lực của Infonet Sài Gòn là khả năng "vượt mặt" các đối thủ trong các gói thầu áp dụng Quy trình 2 (đánh giá nhà thầu xếp hạng thứ nhất). Tại gói thầu ở xã Hóc Môn, đối thủ là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ TABVIET đã bị xếp hạng 2 và không được đánh giá chi tiết nội dung E-HSDT, tạo điều kiện cho Infonet Sài Gòn trúng thầu với tỉ lệ tiết kiệm thấp 0,55%.

Thống kê năm 2025 cho thấy Infonet Sài Gòn tham gia 45 gói thầu, trúng 19 gói. Tuy nhiên, tỉ lệ tiết kiệm trung bình của nhà thầu này chỉ ở mức khoảng 4,65%. Nếu chỉ tính riêng các gói thầu lớn từ 2 tỷ đồng trở lên trong thời gian qua, tỉ lệ này sụt giảm nghiêm trọng xuống dưới 1%.

Chuyên gia đấu thầu Lê Tấn Việt chia sẻ: "Trong đấu thầu rộng rãi qua mạng, mục tiêu cao nhất là tìm được nhà thầu tốt nhất với giá cạnh tranh nhất. Khi kết quả mở thầu chỉ có 2 nhà thầu và giá trúng sát nút giá gói thầu, cơ quan chức năng cần xem xét liệu có tình trạng HSMT có cài cắm tiêu chí kỹ thuật quá hẹp nhằm hướng tới một nhà thầu cụ thể hay không."

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Trách nhiệm của đơn vị tư vấn và bài toán minh bạch trong đấu thầu thiết bị công.

#Thị trường đấu thầu công nghệ #Quan hệ nhà thầu và chủ đầu tư #Chất lượng và hiệu quả dự án #Minh bạch trong đấu thầu #Vai trò đơn vị tư vấn #Tỉ lệ tiết kiệm trong đấu thầu

Bài liên quan

Bạn đọc

TP HCM: Hàng loạt gói thầu công nghệ thông tin tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Tại TP HCM, nhiều gói thầu trang thiết bị CNTT trị giá hàng tỷ đồng do Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn trúng thầu đang gây chú ý với tỉ lệ tiết kiệm thấp

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn (Infonet Sài Gòn) đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu tại nhiều đơn vị hành chính và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP HCM với tỉ lệ tiết kiệm rất thấp.

Điển hình tại Hóc Môn, ngày 23/12/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Hóc Môn đã ký Quyết định số 708/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã và Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn". Theo đó, Infonet Sài Gòn trúng thầu với giá 8.018.186.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu là 8.062.500.000 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 44 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ khoảng 0,55%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Liên danh Phạm Gia - Toàn Thắng trúng gói thầu gần 10 tỷ tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi Liên danh Phạm Gia - Toàn Thắng vượt qua đối thủ để giành hợp đồng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/12/2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, đã ký Quyết định số 1575/QĐ-CĐYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025". Đây là gói thầu quan trọng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của nhà trường trong năm học mới.

Chân dung liên danh "quen mặt" từ TP HCM

Xem chi tiết

Bạn đọc

Chân dung nhà thầu Minh Tường Phát: Trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 120 gói thầu, Công ty Minh Tường Phát đang khẳng định vị thế "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MST: 1200730277) có tuổi đời hoạt động khá dày dạn. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 9/2008, do ông Nguyễn Minh Tường làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trải qua hơn 17 năm hoạt động, Minh Tường Phát đã xây dựng được một hồ sơ năng lực đấu thầu đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 200 gói thầu, trong đó trúng tới 121 gói, trượt 71 gói, còn lại là các gói thầu chưa có kết quả hoặc bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trung bình của đơn vị này đạt mức xấp xỉ 60,6%, một con số "mơ ước" đối với bất kỳ nhà thầu hàng hóa nào.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới