Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Chân dung nhà thầu Minh Tường Phát: Trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 120 gói thầu, Công ty Minh Tường Phát đang khẳng định vị thế "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam.

Hải Anh

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MST: 1200730277) có tuổi đời hoạt động khá dày dạn. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 9/2008, do ông Nguyễn Minh Tường làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trải qua hơn 17 năm hoạt động, Minh Tường Phát đã xây dựng được một hồ sơ năng lực đấu thầu đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 200 gói thầu, trong đó trúng tới 121 gói, trượt 71 gói, còn lại là các gói thầu chưa có kết quả hoặc bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trung bình của đơn vị này đạt mức xấp xỉ 60,6%, một con số "mơ ước" đối với bất kỳ nhà thầu hàng hóa nào.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của nhà thầu này (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng gần 390 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là giá trị trúng thầu với vai trò độc lập. Một chi tiết đáng chú ý từ dữ liệu phân tích đấu thầu là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới 95,65%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách trong các gói thầu mà đơn vị này tham gia thường duy trì ở mức thấp, chỉ khoảng 4,35%.

Phân tích "bản đồ" hoạt động cho thấy, địa bàn hoạt động mạnh nhất của Minh Tường Phát tập trung trọng điểm tại hai tỉnh Tiền Giang cũ và Đồng Tháp. Tại tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này đã tham gia 124 gói thầu, giành chiến thắng hơn phân nửa. Tại tỉnh Tiền Giang cũ, con số tham gia cũng lên tới 105 gói thầu.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Minh Tường Phát đã tham gia 16 gói thầu, trúng 8 gói và hiện đang chờ kết quả 4 gói khác. Ngoài gói thầu cung cấp thiết bị tại Trường Mầm non Bình Nghị vừa được phê duyệt vào tháng 12/2025, nhà thầu này còn liên tiếp giành chiến thắng tại các chủ đầu tư "khối 3, khối 4". Cụ thể, ngày 26/11/2025, đơn vị này trúng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 mời thầu với giá hơn 3,1 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 9/2025, Minh Tường Phát cũng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 phê duyệt trúng một gói thầu cung cấp thiết bị khác với giá trị 3,68 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Việc một nhà thầu trúng thầu nhiều gói thầu tại cùng một địa phương không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đấu thầu đảm bảo minh bạch. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp kéo dài và các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại vì cùng một kịch bản kỹ thuật, các cơ quan chức năng cần vào cuộc hậu kiểm để đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng 'nhà thầu quen' làm hạn chế tính cạnh tranh thực chất".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3] Giải mã mối quan hệ giữa nhà thầu Minh Tường Phát và các "chủ đầu tư quen".

#Thành tích trúng thầu tại Đồng Tháp #Chức năng và hoạt động của Minh Tường Phát #Thành tích và hồ sơ năng lực nhà thầu #Chính sách đấu thầu công khai và minh bạch #Ảnh hưởng của nhà thầu lớn đến cạnh tranh đấu thầu #Chiến lược trúng thầu và tiết kiệm ngân sách

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty Minh Tường Phát trúng gói thầu thiết bị tại Đồng Tháp: Hai đối thủ giá thấp bị loại [Kỳ 1]

Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Công ty Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi các đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 922/QĐ-BQLDAKV4 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Mầm non Bình Nghị. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.997.688.600 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (địa chỉ trụ sở tại số 909/5 Ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã trúng thầu với giá 2.907.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 90.688.600 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng hơn 3%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sự bắt tay của Nhất Thành Công - Thuận Hoà: Bài toán minh bạch trong đấu thầu [Kỳ 3]

Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà, mà đối tác liên danh của họ là Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công cũng sở hữu một lịch sử trúng thầu đáng nể tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam. Theo dữ liệu, nhà thầu Nhất Thành Công đã tham gia 6 gói thầu tại đơn vị này và trúng tới 5 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cũng chỉ ở mức thấp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự kết hợp giữa Nhất Thành Công và Thuận Hoà không phải là ngẫu nhiên. Trước gói thầu số 03 nêu trên, vào cuối năm 2024, hai doanh nghiệp này cũng đã từng cùng nhau "vượt rào" thành công tại gói thầu số 02: Sửa chữa mặt đường dẫn cầu tràn đập Phước Hòa. Sự lặp lại của các cặp liên danh tại cùng một chủ đầu tư trong các gói thầu có tính chất tương đồng thường là dấu hiệu khiến dư luận đặt câu hỏi về việc liệu có một "hệ sinh thái" nhà thầu đang vận hành tại đây hay không.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Liên danh Phạm Gia - Toàn Thắng trúng gói thầu gần 10 tỷ tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi Liên danh Phạm Gia - Toàn Thắng vượt qua đối thủ để giành hợp đồng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/12/2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, đã ký Quyết định số 1575/QĐ-CĐYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025". Đây là gói thầu quan trọng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của nhà trường trong năm học mới.

Chân dung liên danh "quen mặt" từ TP HCM

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới