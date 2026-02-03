Chân dung nhà thầu Minh Tường Phát: Trúng thầu dày đặc tại Đồng Tháp [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng hơn 120 gói thầu, Công ty Minh Tường Phát đang khẳng định vị thế "ông lớn" trong lĩnh vực cung cấp thiết bị giáo dục tại khu vực phía Nam.

Theo dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (MST: 1200730277) có tuổi đời hoạt động khá dày dạn. Doanh nghiệp được thành lập từ tháng 9/2008, do ông Nguyễn Minh Tường làm người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc.

Trải qua hơn 17 năm hoạt động, Minh Tường Phát đã xây dựng được một hồ sơ năng lực đấu thầu đáng nể. Tính đến cuối năm 2025, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 200 gói thầu, trong đó trúng tới 121 gói, trượt 71 gói, còn lại là các gói thầu chưa có kết quả hoặc bị hủy. Tỷ lệ trúng thầu trung bình của đơn vị này đạt mức xấp xỉ 60,6%, một con số "mơ ước" đối với bất kỳ nhà thầu hàng hóa nào.

Tổng giá trị trúng thầu tích lũy của nhà thầu này (bao gồm cả tư cách độc lập và liên danh) đạt con số ấn tượng gần 390 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là giá trị trúng thầu với vai trò độc lập. Một chi tiết đáng chú ý từ dữ liệu phân tích đấu thầu là tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này lên tới 95,65%. Điều này đồng nghĩa với việc mức tiết kiệm cho ngân sách trong các gói thầu mà đơn vị này tham gia thường duy trì ở mức thấp, chỉ khoảng 4,35%.

Phân tích "bản đồ" hoạt động cho thấy, địa bàn hoạt động mạnh nhất của Minh Tường Phát tập trung trọng điểm tại hai tỉnh Tiền Giang cũ và Đồng Tháp. Tại tỉnh Đồng Tháp, doanh nghiệp này đã tham gia 124 gói thầu, giành chiến thắng hơn phân nửa. Tại tỉnh Tiền Giang cũ, con số tham gia cũng lên tới 105 gói thầu.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty Minh Tường Phát đã tham gia 16 gói thầu, trúng 8 gói và hiện đang chờ kết quả 4 gói khác. Ngoài gói thầu cung cấp thiết bị tại Trường Mầm non Bình Nghị vừa được phê duyệt vào tháng 12/2025, nhà thầu này còn liên tiếp giành chiến thắng tại các chủ đầu tư "khối 3, khối 4". Cụ thể, ngày 26/11/2025, đơn vị này trúng gói thầu "Mua sắm, lắp đặt thiết bị" do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 3 mời thầu với giá hơn 3,1 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 9/2025, Minh Tường Phát cũng được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 phê duyệt trúng một gói thầu cung cấp thiết bị khác với giá trị 3,68 tỷ đồng.

Dưới góc nhìn của chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Việc một nhà thầu trúng thầu nhiều gói thầu tại cùng một địa phương không vi phạm pháp luật nếu quy trình tổ chức đấu thầu đảm bảo minh bạch. Tuy nhiên, nếu hiện tượng này đi kèm với tỷ lệ tiết kiệm thấp kéo dài và các đối thủ cạnh tranh thường xuyên bị loại vì cùng một kịch bản kỹ thuật, các cơ quan chức năng cần vào cuộc hậu kiểm để đảm bảo tiền ngân sách được sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng 'nhà thầu quen' làm hạn chế tính cạnh tranh thực chất".

