Bạn đọc

TP HCM: Hàng loạt gói thầu công nghệ thông tin tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Tại TP HCM, nhiều gói thầu trang thiết bị CNTT trị giá hàng tỷ đồng do Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn trúng thầu đang gây chú ý với tỉ lệ tiết kiệm thấp

Hải Anh

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn (Infonet Sài Gòn) đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu tại nhiều đơn vị hành chính và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP HCM với tỉ lệ tiết kiệm rất thấp.

Điển hình tại Hóc Môn, ngày 23/12/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Hóc Môn đã ký Quyết định số 708/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã và Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn". Theo đó, Infonet Sài Gòn trúng thầu với giá 8.018.186.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu là 8.062.500.000 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 44 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ khoảng 0,55%.

Không dừng lại ở đó, tại gói thầu "Cung cấp hệ thống tường lửa" do Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO3) làm chủ đầu tư, Infonet Sài Gòn cũng được xướng tên trúng thầu vào ngày 01/12/2025 với giá 8.701.665.040 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt khoảng 2,98% so với giá gói thầu 8.969.552.736 đồng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Sở Xây dựng TP HCM và UBND phường Bến Cát (nay là phường Tân Khánh). Tại Sở Xây dựng, gói thầu mua sắm máy tính, máy in có giá dự toán 2.564.143.426 đồng, nhưng Infonet Sài Gòn trúng thầu ở mức 2.466.396.000 đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Chân dung Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn: "Ông lớn" thiết bị số và những bản hợp đồng sát giá.

#Gói thầu CNTT tiết kiệm thấp #Hiệu quả sử dụng ngân sách #Cạnh tranh trong đấu thầu #Chính sách đấu thầu công khai #Vai trò của Infonet Sài Gòn #Tình trạng tiết kiệm nhỏ giọt

Bạn đọc

Liên danh Phạm Gia - Toàn Thắng trúng gói thầu gần 10 tỷ tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

Gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm thấp khi Liên danh Phạm Gia - Toàn Thắng vượt qua đối thủ để giành hợp đồng trị giá hơn 9,6 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 09/12/2025, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, đã ký Quyết định số 1575/QĐ-CĐYT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm tài sản, trang thiết bị năm 2025". Đây là gói thầu quan trọng phục vụ công tác giảng dạy và đào tạo của nhà trường trong năm học mới.

Chân dung liên danh "quen mặt" từ TP HCM

Xem chi tiết

Bạn đọc

Sự bắt tay của Nhất Thành Công - Thuận Hoà: Bài toán minh bạch trong đấu thầu [Kỳ 3]

Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ Công ty TNHH Xây dựng Công trình Thuận Hoà, mà đối tác liên danh của họ là Công ty TNHH Một thành viên Nhất Thành Công cũng sở hữu một lịch sử trúng thầu đáng nể tại Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi Miền Nam. Theo dữ liệu, nhà thầu Nhất Thành Công đã tham gia 6 gói thầu tại đơn vị này và trúng tới 5 gói, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cũng chỉ ở mức thấp.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự kết hợp giữa Nhất Thành Công và Thuận Hoà không phải là ngẫu nhiên. Trước gói thầu số 03 nêu trên, vào cuối năm 2024, hai doanh nghiệp này cũng đã từng cùng nhau "vượt rào" thành công tại gói thầu số 02: Sửa chữa mặt đường dẫn cầu tràn đập Phước Hòa. Sự lặp lại của các cặp liên danh tại cùng một chủ đầu tư trong các gói thầu có tính chất tương đồng thường là dấu hiệu khiến dư luận đặt câu hỏi về việc liệu có một "hệ sinh thái" nhà thầu đang vận hành tại đây hay không.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Minh Tường Phát trúng gói thầu thiết bị tại Đồng Tháp: Hai đối thủ giá thấp bị loại [Kỳ 1]

Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Công ty Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi các đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 922/QĐ-BQLDAKV4 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Mầm non Bình Nghị. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.997.688.600 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (địa chỉ trụ sở tại số 909/5 Ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã trúng thầu với giá 2.907.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 90.688.600 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng hơn 3%.

Xem chi tiết

