TP HCM: Hàng loạt gói thầu công nghệ thông tin tiết kiệm thấp [Kỳ 1]

Tại TP HCM, nhiều gói thầu trang thiết bị CNTT trị giá hàng tỷ đồng do Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn trúng thầu đang gây chú ý với tỉ lệ tiết kiệm thấp

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong giai đoạn cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Công ty TNHH Công nghệ Mạng và Truyền thông Sài Gòn (Infonet Sài Gòn) đã liên tiếp được phê duyệt trúng thầu tại nhiều đơn vị hành chính và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TP HCM với tỉ lệ tiết kiệm rất thấp.

Điển hình tại Hóc Môn, ngày 23/12/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Hóc Môn đã ký Quyết định số 708/QĐ-VP phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Mua sắm trang thiết bị CNTT tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã và Ủy ban nhân dân xã Hóc Môn". Theo đó, Infonet Sài Gòn trúng thầu với giá 8.018.186.000 đồng. Đáng chú ý, so với giá gói thầu là 8.062.500.000 đồng, ngân sách chỉ tiết kiệm được hơn 44 triệu đồng, tương ứng tỉ lệ khoảng 0,55%.

Không dừng lại ở đó, tại gói thầu "Cung cấp hệ thống tường lửa" do Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO3) làm chủ đầu tư, Infonet Sài Gòn cũng được xướng tên trúng thầu vào ngày 01/12/2025 với giá 8.701.665.040 đồng. Tỉ lệ tiết kiệm tại gói thầu này đạt khoảng 2,98% so với giá gói thầu 8.969.552.736 đồng.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Sở Xây dựng TP HCM và UBND phường Bến Cát (nay là phường Tân Khánh). Tại Sở Xây dựng, gói thầu mua sắm máy tính, máy in có giá dự toán 2.564.143.426 đồng, nhưng Infonet Sài Gòn trúng thầu ở mức 2.466.396.000 đồng.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

