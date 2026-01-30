Hà Nội

Công ty Minh Tường Phát trúng gói thầu thiết bị tại Đồng Tháp: Hai đối thủ giá thấp bị loại [Kỳ 1]

Dù có nhà thầu chào thấp hơn gần 500 triệu đồng, nhưng Công ty Minh Tường Phát vẫn trúng thầu thiết bị Trường Mầm non Bình Nghị sau khi các đối thủ bị loại vì lỗi kỹ thuật.

Hải Anh

Ngày 18/12/2025, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 4 (Đồng Tháp) đã ký Quyết định số 922/QĐ-BQLDAKV4 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Trường Mầm non Bình Nghị. Đơn vị được xướng tên trúng thầu là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát.

Gói thầu này có giá dự toán được duyệt là 2.997.688.600 đồng. Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Minh Tường Phát (địa chỉ trụ sở tại số 909/5 Ấp Cửu Hòa, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đã trúng thầu với giá 2.907.000.000 đồng. Như vậy, thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ tiết kiệm được cho ngân sách Nhà nước khoảng 90.688.600 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng hơn 3%.

Đáng chú ý, diễn biến tại Biên bản mở thầu cho thấy tính cạnh tranh về giá diễn ra khá gay gắt khi có tới 04 nhà thầu tham dự. Trong đó, có hai đơn vị đưa ra mức giá thấp hơn đáng kể so với đơn vị trúng thầu. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Xây dựng Lê Hoàng chào giá 2.412.139.200 đồng, thấp hơn đơn vị trúng thầu gần 500 triệu đồng. Một cái tên khác là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Thông chào giá 2.727.893.000 đồng, thấp hơn Minh Tường Phát khoảng 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, cả hai nhà thầu có ưu thế về giá nêu trên đều bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật. Theo Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ của Công ty Lê Hoàng bị đánh giá "Không đạt" do không đính kèm đầy đủ Catalogue cho nhiều thiết bị thiết yếu như tivi, máy tính, đàn organ.... Thậm chí, thông số kỹ thuật đề xuất của đơn vị này còn bị cho là không phù hợp với Catalogue đính kèm. Đơn cử như máy tính xách tay nhà thầu đề xuất màn hình 14 inch nhưng Catalogue máy Acer Aspire 5 lại thể hiện 15,6 inch.

Tương tự, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Thông cũng bị loại vì những lỗi kỹ thuật chi tiết. Nhà thầu này đề xuất máy vi tính Model Thánh Gióng VN600 chỉ có 01 khe cắm bộ nhớ, trong khi yêu cầu của hồ sơ mời thầu (E-HSMT) là phải có 04 khe cắm. Ngoài ra, các thiết bị nghe nhìn như tivi 55 inch và 75 inch do nhà thầu này đề xuất cũng không đáp ứng yêu cầu về góc nhìn, công suất loa và thiếu hàng loạt chứng nhận hợp quy, hiệu suất năng lượng TCVN theo quy định.

Việc các đối thủ có giá chào thấp bị loại bởi những chi tiết kỹ thuật "nhỏ" hoặc sự sai lệch thông số so với Catalogue đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Minh Tường Phát tiến thẳng tới vị trí trúng thầu với mức giá sát nút giá dự toán. Dư luận đặt dấu hỏi về tính hiệu quả kinh tế khi ngân sách phải chi trả thêm hàng trăm triệu đồng chỉ vì những lỗi trình bày hồ sơ của các đơn vị khác.

Chia sẻ quan điểm pháp lý về vấn đề này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: "Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải đảm bảo khách quan, công bằng. Tuy nhiên, nếu hồ sơ mời thầu đưa ra các tiêu chí kỹ thuật quá chi tiết, đặc thù hoặc không phổ biến, vô hình trung có thể tạo ra rào cản kỹ thuật, làm hạn chế sự tham gia của các nhà thầu có năng lực tốt về giá, dẫn đến tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách không cao".

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 2] Chân dung "ông lớn" thiết bị học đường Minh Tường Phát: Tỷ lệ trúng thầu "khủng" và những "địa bàn" quen thuộc.

