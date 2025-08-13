Chân dung Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông Bùi Quang Huy được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 13/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể.

Tại phiên trọng thể, đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 đồng chí.

Ảnh: Tiền phong.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể T.Ư cũng chỉ định 2 Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2025 -2030, trong đó, ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy T.Ư Đoàn và ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể T.Ư giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy T.Ư Đoàn.

Ông Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977. Quê quán tại xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An (cũ).

Về quá trình công tác, từ 1995 đến 2000: Ông Bùi Quang Huy là sinh viên trường Đại học Luật TP HCM, Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Luật TP HCM.

Từ 2000 đến 2007: Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường Đại học Luật TP HCM.

Từ 10/2007 đến 11/2012: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX; Bí thư Ban Cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP HCMh; Phó trưởng ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Từ 12/2012 - 12/2017: Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Trưởng ban Thanh niên Trường học, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam; Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn; Bí thư Trung ương Đoàn khóa X.

Từ 12/2017 đến 01/2021: Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XI, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn. Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ 01/2021 đến 8/2022: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư thường trực Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ 8/2022 đến 12/2022: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ 01/2023 đến nay: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Ngày 10/7/2025: Tại Hội nghị UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ tư, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.