Chân dung Á hậu 3 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 Phạm Thị Lan

Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 mới diễn ra tại Gia Lai, Phạm Thị Lan đạt danh hiệu Á hậu 3. Người đẹp tạo ấn tượng với phong thái tự tin, duyên dáng, bản lĩnh.

Phạm Thị Lan đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Phạm Thị Lan rạng rỡ trong đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong phần thi ứng xử, Phạm Thị Lan nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena: “Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?”.

Phạm Thị Lan trả lời: “Động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua khó khăn chính là gia đình. Mỗi khi vấp ngã, tôi lại nghĩ đến người thân – những người tôi yêu thương nhất để có thêm sức mạnh làm điều tốt đẹp, mang tâm và đức lan tỏa đến mọi người.

Tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, hãy dám nghĩ, dám làm, tự tin bước đi, không ngại khó, không ngại khổ và luôn không ngừng học hỏi”.

Phạm Thị Lan tự tin trong phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chia sẻ sau chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, Phạm Thị Lan chia sẻ, với cô, đây không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bước ra từ cuộc thi, Á hậu 3 Phạm Thị Lan cho biết sẽ giữ vững và phát huy hình ảnh của người phụ nữ hiện đại – bản lĩnh trong thương trường, mềm mại trong cuộc sống và nhân ái trong cộng đồng.

Được biết, người đẹp đến từ Hưng Yên hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc một công ty kinh doanh đồng hồ.

Cùng với phát triển sự nghiệp kinh doanh, Phạm Thị Lan cũng ấp ủ nhiều dự án hướng tới cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lan tỏa giá trị sống tích cực và truyền cảm hứng về bản lĩnh, sự tự tin, khát vọng vươn lên.

Phạm Thị Lan trong phần thi trang phục công sở, khoe vẻ thanh lịch và bản lĩnh của nữ doanh nhân hiện đại. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Nữ doanh nhân quê Hưng Yên duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Phạm Thị Lan diện thiết kế của Tommy Nguyễn trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn