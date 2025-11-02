Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Chân dung Á hậu 3 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 Phạm Thị Lan

Phạm Thị Lan đoạt giải Á hậu 3 trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 diễn ra tại Gia Lai.

Diệu Nga

Trong đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 mới diễn ra tại Gia Lai, Phạm Thị Lan đạt danh hiệu Á hậu 3. Người đẹp tạo ấn tượng với phong thái tự tin, duyên dáng, bản lĩnh.

h1.jpg
Phạm Thị Lan đạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h3.jpg
Phạm Thị Lan rạng rỡ trong đêm chung kết. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Trong phần thi ứng xử, Phạm Thị Lan nhận được câu hỏi chung từ Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena: “Điều gì là động lực lớn nhất giúp bạn vượt qua khó khăn trên con đường khởi nghiệp? Bạn có lời khuyên nào dành cho giới trẻ chuẩn bị hướng nghiệp?”.

Phạm Thị Lan trả lời: “Động lực lớn nhất giúp tôi vượt qua khó khăn chính là gia đình. Mỗi khi vấp ngã, tôi lại nghĩ đến người thân – những người tôi yêu thương nhất để có thêm sức mạnh làm điều tốt đẹp, mang tâm và đức lan tỏa đến mọi người.

Tôi muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ, hãy dám nghĩ, dám làm, tự tin bước đi, không ngại khó, không ngại khổ và luôn không ngừng học hỏi”.

h2.jpg
Phạm Thị Lan tự tin trong phần thi ứng xử. Ảnh: Team Bình Nguyễn

Chia sẻ sau chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, Phạm Thị Lan chia sẻ, với cô, đây không chỉ là một danh hiệu cao quý, mà còn là phần thưởng xứng đáng cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ.

Bước ra từ cuộc thi, Á hậu 3 Phạm Thị Lan cho biết sẽ giữ vững và phát huy hình ảnh của người phụ nữ hiện đại – bản lĩnh trong thương trường, mềm mại trong cuộc sống và nhân ái trong cộng đồng.

Được biết, người đẹp đến từ Hưng Yên hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc một công ty kinh doanh đồng hồ.

Cùng với phát triển sự nghiệp kinh doanh, Phạm Thị Lan cũng ấp ủ nhiều dự án hướng tới cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, lan tỏa giá trị sống tích cực và truyền cảm hứng về bản lĩnh, sự tự tin, khát vọng vươn lên.

h4.jpg
Phạm Thị Lan trong phần thi trang phục công sở, khoe vẻ thanh lịch và bản lĩnh của nữ doanh nhân hiện đại. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h5.jpg
Nữ doanh nhân quê Hưng Yên duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h6.jpg
Phạm Thị Lan diện thiết kế của Tommy Nguyễn trong phần thi trang phục dạ hội. Ảnh: Team Bình Nguyễn
h6.jpg
Top 8 chung cuộc Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 cùng Chủ tịch Miss Business World – Đặng Gia Bena. Ảnh: Team Bình Nguyễn
#Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 #Phạm Thị Lan #Á hậu 3 #doanh nhân #phụ nữ hiện đại #giải thưởng sắc đẹp

Bài liên quan

Giải trí

Trần Thị Phương đoạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cuộc thi Miss Asian 2025

Trong chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, Trần Thị Phương đạt danh hiệu Hoa hậu Nhân ái cùng giải phụ Người đẹp Dạ hội, Người đẹp được yêu thích nhất.

Tối 31/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, đêm Chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 - Miss Asian 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ban Thị Thu. Ngoài danh hiệu Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025, cô còn đạt giải phụ Người đẹp Công sở và Người đẹp Tài năng.

Đặc biệt, thí sinh Trần Thị Phương giành danh hiệu Hoa hậu Nhân ái. Mỹ nhân quê Ninh Bình đã chinh phục Hội đồng Giám khảo không chỉ bởi nhan sắc, trí tuệ mà còn bằng trái tim nhân ái với dự án “Ươm mầm hy vọng” - hành trình lan tỏa yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ những mảnh đời kém may mắn.

Xem chi tiết

Giải trí

Nhan sắc nữ giảng viên đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025

Nguyễn Hương Giang đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 – Miss Asian 2025. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp rạng rỡ.

Tối 31/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn, đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 - Miss Asian 2025 đã khép lại với chiến thắng thuộc về thí sinh Ban Thị Thu. Nguyễn Hương Giang đoạt giải Á hậu 2. Người đẹp đến từ Hà Nội còn đạt giải thưởng phụ “Người đẹp Truyền thông”.

a1.jpg
Nguyễn Hương Giang đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025. Ảnh: Team Bình Nguyễn
Xem chi tiết

Giải trí

Thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 diễn thời trang tại Eo Gió

Dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây chú ý khi trình diễn bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy, tại Eo Gió, Gia Lai.

Chiều 26/10, dàn thí sinh Hoa hậu Doanh nhân châu Á 2025 gây ấn tượng khi trình diễn thời trang giữa khung cảnh hùng vĩ của Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai. Diện những bộ trang phục lộng lẫy, các thí sinh khoe vẻ đẹp rạng rỡ, cuốn hút.

Bộ sưu tập “Vũ khúc Eo Gió” của NTK Thân Hoàng Bích Thủy là bản giao hưởng của lụa và voan cao cấp, gam màu tươi sáng.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới