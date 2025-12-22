Hà Nội

Thúy Ngân khoe đôi chân dài thon gọn, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Giải trí

Thúy Ngân khoe đôi chân dài thon gọn, nhan sắc ngày càng thăng hạng

Mới đây, Thúy Ngân chia sẻ loạt hình ảnh thời trang khoe trọn đôi chân dài thon gọn – “vũ khí” nổi bật đã gắn liền với tên tuổi của cô suốt nhiều năm qua.

Thiên Anh
Xuất hiện trong thiết kế váy ngắn gam màu pastel nhẹ nhàng, nữ diễn viên Lê Huỳnh Thúy Ngân ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ ngoài trẻ trung, thanh thoát cùng thần thái tự tin, cuốn hút.
Trong bộ ảnh, Thúy Ngân lựa chọn chiếc váy dáng ngắn, phần thân ôm vừa vặn và chân váy xòe nhẹ, giúp tôn lên vóc dáng cân đối và đôi chân dài miên man. Cách phối cùng giày cao gót quai mảnh càng khiến tổng thể trở nên thanh thoát, nữ tính nhưng vẫn đầy quyến rũ.
Mái tóc dài thẳng mượt buông tự nhiên qua vai, kết hợp phụ kiện tinh giản, tạo nên hình ảnh một Thúy Ngân dịu dàng nhưng không kém phần sang trọng.
Ở những khung hình cận cảnh, nhan sắc của Thúy Ngân tiếp tục là điểm nhấn.
Gương mặt sắc sảo với sống mũi cao, đôi mắt to tròn và làn da sáng mịn giúp Thúy Ngân luôn nổi bật trước ống kính. Lối trang điểm trong trẻo, tông hồng nhẹ càng làm tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào, “hack tuổi” đáng kể so với tuổi thật.
Thần thái tự tin, ánh nhìn nhẹ nhàng nhưng cuốn hút khiến mỗi khung hình của Thúy Ngân đều toát lên khí chất của một mỹ nhân trưởng thành, bản lĩnh.
Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Thúy Ngân còn được yêu mến bởi hành trình sự nghiệp bền bỉ và nghiêm túc.
Thúy Ngân từng đoạt danh hiệu Á hoàng 1 Nữ hoàng Trang sức Việt Nam 2009, qua đó mở ra con đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Tuy nhiên, phải đến vai Hân trong bộ phim truyền hình đình đám Gạo nếp gạo tẻ (2018), cô mới thực sự bùng nổ và trở thành cái tên quen thuộc với đông đảo khán giả.
Sau thành công đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều dự án phim như Nước mắt chảy ngược, Sát thủ hoa hồng, Kẻ bán linh hồn… Mỗi vai diễn đều cho thấy sự nỗ lực làm mới hình ảnh, thoát khỏi cái bóng “vai phản diện” để khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng.
Bên cạnh phim ảnh, Thúy Ngân còn hoạt động sôi nổi với vai trò MC, xuất hiện tại nhiều chương trình truyền hình và sự kiện lớn.
Thiên Anh
