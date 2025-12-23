Hà Nội

Ca sĩ Sunny Đan Ngọc vừa xinh lại giỏi

Giải trí

Ca sĩ Sunny Đan Ngọc vừa xinh lại giỏi

Ca sĩ Sunny Đan Ngọc có tài năng âm nhạc, là bác sĩ. Người đẹp lên xe hoa với Đoàn Minh Tài ở tuổi 25.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Đan Ngọc)
Sunny Đan Ngọc tốt nghiệp ngành piano của Nhạc viện TP HCM và khoa Răng hàm mặt của Trường đại học quốc tế Hồng Bàng.
Người đẹp trở thành bác sĩ vào năm 2024.
Nữ ca sĩ từng chia sẻ trên HTV, ông bà, cha mẹ của cô đều là bác sĩ nên mọi người rất muốn cô theo nghề y. "Tuy nhiên họ cũng ủng hộ Sunny theo đuổi niềm đam mê ca hát. Nhưng cho dù làm gì, Sunny vẫn phải lấy được tấm bằng bác sĩ trước”, Sunny Đan Ngọc trải lòng.
Theo VTV, Sunny Đan Ngọc có bằng IELTS 7.0. Ngoài ra, cô từng theo học thanh nhạc với nhạc sĩ Phương Uyên, học múa ba lê, múa dân gian với NSND Đặng Hùng, NSƯT Vương Linh, lớp học kĩ năng giao tiếp trước công chúng với chuyên gia truyền thông, tâm lý.
Năm 2023, Sunny Đan Ngọc đoạt danh hiệu á quân cuộc thi Tôi là số 1.
Nữ ca sĩ gây ấn tượng với vóc dáng mảnh mai, quyến rũ cùng phong cách thời trang đa dạng, lúc trẻ trung năng động, lúc lại gợi cảm.
Theo Vietnamnet, Đoàn Minh Tài trúng tiếng sét ái tình, bị thu hút bởi Sunny Đan Ngọc có vẻ đẹp trong sáng, nói năng lễ phép khi cả hai vô tình gặp nhau tại sự kiện.
Về nhà, Đoàn Minh Tài không thể quên hình ảnh Sunny Đan Ngọc "xinh như công chúa, mình hạc xương mai".
Trái với hình dung ban đầu của Đoàn Minh Tài, Sunny Đan Ngọc không mỏng manh, yếu đuối mà mạnh mẽ, quyết liệt. Đoàn Minh Tài cho biết, anh từng chứng kiến bạn gái tập nhảy đến chấn thương, rách cơ, đứt dây chằng vẫn không nghỉ ngơi, quyết tâm mang đến tiết mục ấn tượng cho khán giả.
Sunny Đan Ngọc và Đoàn Minh Tài sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 25/12 sau ít năm hẹn hò.
