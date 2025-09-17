Cát Phượng lên tiếng khi nhà sản xuất phim tuyên bố dùng pháp lý giải quyết

Dù đóng phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu ra mắt cách đây ít ngày, Cát Phượng gây bất ngờ khi công khai chê tác phẩm này. Theo Znews, đại diện nhà sản xuất phim tuyên bố dùng pháp lý giải quyết đối với vụ việc của Cát Phượng.

“Với vai trò là diễn viên, chị nói góp ý cho đạo diễn trước mặt khán giả là không được phép. Chúng tôi sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án. Suất chiếu vốn đã không nhiều, cộng thêm phát ngôn của chị sẽ từ thua ít đến dẹp phim luôn”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

Cát Phượng. Ảnh: Tiền Phong.

Sau động thái của nhà sản xuất, trên trang cá nhân, Cát Phượng đăng tải status khá dài về vụ việc. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, trong buổi tiền kỳ phim, tất cả diễn viên không xuất hiện.

Nhận thấy kịch bản rất yếu, Cát Phượng khuyên đạo diễn Hoàng Anh Duy cần phải chọn lại một ngày để có mặt tất cả diễn viên để mọi người góp ý để sửa kịch bản.

“Nếu như đạo diễn nghe lời các anh chị mời đủ diễn viên lên đọc kịch bản và góp ý chỉnh sửa (vì 1 cái đầu không bằng nhiều cái đầu) thì phim sẽ có nhiều điểm sáng”, cô viết.

Cát Phượng thừa nhận cô nóng tính nên chê phim trước mặt khán giả. “Tôi không phải muốn chê phim trước mặt mọi người để dập tắt bạn mà là do tôi không kiềm được cảm xúc. Nhưng tất cả tôi chỉ muốn cho bạn hiểu ra: “Nghệ thuật không phải đam mê là đủ, và để chạm đến nghệ thuật thì phải bỏ nhiều thời gian, công sức”.

Tôi khẳng định, đi họp báo dự ra mắt phim nào đó, tôi chưa bao giờ chê phim nào cả ngoài Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu”, Cát Phượng bày tỏ.

Nữ diễn viên còn tiết lộ, ê-kíp Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu không đưa cho cô hợp đồng quay phim. Ngoài ra, Cát Phượng cho biết, cô chưa nhận cát-sê. “Ngày đầu tiên nói chuyện qua điện thoại các bạn cứ than về kinh phí không có.

Cát nói: “Nghệ thuật mà các em trả giá từng đồng thì không còn giá trị nghệ thuật nữa cho nên chị sẽ không lấy một đồng nào của em. Nếu phim thắng hãy gửi chị”. Như vậy Cát đã hỗ trợ hết mình cho đàn em chưa ạ”, Cát Phượng viết.

Cát Phượng xin lỗi nhà sản xuất phim nếu họ nghĩ rằng việc cô chê phim làm giảm suất chiếu. "Nếu các bạn nhờ pháp luật can thiệp thì Cát xin hầu tòa”, nữ diễn viên nhấn mạnh.