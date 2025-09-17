Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Giải trí

Cát Phượng lên tiếng khi nhà sản xuất phim tuyên bố dùng pháp lý giải quyết

Ồn ào Cát Phượng công khai chê phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu đang thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)

Dù đóng phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu ra mắt cách đây ít ngày, Cát Phượng gây bất ngờ khi công khai chê tác phẩm này. Theo Znews, đại diện nhà sản xuất phim tuyên bố dùng pháp lý giải quyết đối với vụ việc của Cát Phượng.

“Với vai trò là diễn viên, chị nói góp ý cho đạo diễn trước mặt khán giả là không được phép. Chúng tôi sẽ dùng đến pháp lý để giải quyết những phát ngôn của nghệ sĩ gây ảnh hưởng một phần tới dự án. Suất chiếu vốn đã không nhiều, cộng thêm phát ngôn của chị sẽ từ thua ít đến dẹp phim luôn”, đại diện nhà sản xuất cho biết.

catphuongtienphong.jpg
Cát Phượng. Ảnh: Tiền Phong.

Sau động thái của nhà sản xuất, trên trang cá nhân, Cát Phượng đăng tải status khá dài về vụ việc. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết, trong buổi tiền kỳ phim, tất cả diễn viên không xuất hiện.

Nhận thấy kịch bản rất yếu, Cát Phượng khuyên đạo diễn Hoàng Anh Duy cần phải chọn lại một ngày để có mặt tất cả diễn viên để mọi người góp ý để sửa kịch bản.

“Nếu như đạo diễn nghe lời các anh chị mời đủ diễn viên lên đọc kịch bản và góp ý chỉnh sửa (vì 1 cái đầu không bằng nhiều cái đầu) thì phim sẽ có nhiều điểm sáng”, cô viết.

Cát Phượng thừa nhận cô nóng tính nên chê phim trước mặt khán giả. “Tôi không phải muốn chê phim trước mặt mọi người để dập tắt bạn mà là do tôi không kiềm được cảm xúc. Nhưng tất cả tôi chỉ muốn cho bạn hiểu ra: “Nghệ thuật không phải đam mê là đủ, và để chạm đến nghệ thuật thì phải bỏ nhiều thời gian, công sức”.

Tôi khẳng định, đi họp báo dự ra mắt phim nào đó, tôi chưa bao giờ chê phim nào cả ngoài Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu”, Cát Phượng bày tỏ.

Nữ diễn viên còn tiết lộ, ê-kíp Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu không đưa cho cô hợp đồng quay phim. Ngoài ra, Cát Phượng cho biết, cô chưa nhận cát-sê. “Ngày đầu tiên nói chuyện qua điện thoại các bạn cứ than về kinh phí không có.

Cát nói: “Nghệ thuật mà các em trả giá từng đồng thì không còn giá trị nghệ thuật nữa cho nên chị sẽ không lấy một đồng nào của em. Nếu phim thắng hãy gửi chị”. Như vậy Cát đã hỗ trợ hết mình cho đàn em chưa ạ”, Cát Phượng viết.

Cát Phượng xin lỗi nhà sản xuất phim nếu họ nghĩ rằng việc cô chê phim làm giảm suất chiếu. "Nếu các bạn nhờ pháp luật can thiệp thì Cát xin hầu tòa”, nữ diễn viên nhấn mạnh.

catphuong1.png
catphuong2.png
catphuong3.png
catphuong4.png
Chia sẻ của Cát Phượng. Ảnh chụp màn hình.
#Cát Phượng #diễn viên Cát Phượng #phim Tiệm cầm đồ: Có chơi có chịu #ồn ào của Cát Phượng

Bài liên quan

Giải trí

"Chốt đơn" và nhiều phim dùng AI thay diễn viên vì ồn ào

Trước Chốt đơn, nhiều bộ phim cũng dùng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) thay diễn viên vướng ồn ào.

chotdon1.jpg
Sau khi Thùy Tiên bị khởi tố về tội Lừa dối khách hàng, nhà sản xuất phim Chốt đơn đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thay thế nhân vật nữ chính Hoàng Linh. Ban đầu nhân vật này do Thùy Tiên đóng. Ảnh: Tiền Phong.
chotdon2.jpg
Nhiều cư dân mạng cho rằng nhân vật Hoàng Linh trông thiếu tự nhiên. Trước phim Chốt đơn, nhiều bộ phim cũng dùng AI thay diễn viên vướng ồn ào. Ảnh: Tiền Phong.
Xem chi tiết

Giải trí

Cuộc sống của mỹ nữ xuyên không Triệu Lộ Tư trước ồn ào tố công ty

Triệu Lộ Tư là diễn viên được nhiều khán giả yêu thích, từng nhiều lần để lộ thân hình gầy gò đáng báo động. Cô vừa tố bị công ty quản lý lừa gạt, đe dọa.

trieulotu1.jpg
Theo Tiền Phong, mới đây, Triệu Lộ Tư cho biết, công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu giành quyền kiểm soát studio của cô, lừa kế toán để chuyển đi 2,05 triệu NDT. Ảnh: Znews.
trieulotu2.jpg
Triệu Lộ Tư bức xúc chia sẻ, công ty quản lý còn đe dọa sẽ phong sát cô. Ảnh: Tiền Phong.
Xem chi tiết

Giải trí

Rapper HIEUTHUHAI trước ồn ào vũ đạo

Nam rapper HIEUTHUHAI gây tranh cãi khi tháo đai lưng, bịt mắt trong một đêm nhạc ở Mỹ. Trước đó, anh vướng lùm xùm lạm dụng điệu nhảy lắc hông khi đi hát.

hieu1.jpg
Khi thể hiện ca khúc Love sand trong một đêm nhạc ở Mỹ, nam rapper HIEUTHUHAI mặc áo bó sát, mỏng manh và có nhiều động tác vũ đạo gây tranh cãi như tháo đai lưng, bịt mắt, vén áo. Ảnh: Znews.
hieu2.jpg
Trước ồn ào vũ đạo, HIEUTHUHAI chưa lên tiếng. Mới nhất, trên trang cá nhân, anh khoe loạt ảnh biểu diễn ở xứ cờ hoa. Ảnh: FB HIEUTHUHAI.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới