Cấp cứu sản phụ sinh con lần 5, biến chứng rau cài răng lược

Bánh rau ăn sâu vào bàng quang

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã phẫu thuật cấp cứu sản phụ sinh con lần 5, phẫu thuật lấy thai cũ 4 lần, biến chứng rau cài răng lược.

Chị B.T.D (36 tuổi, Hà Nội) là một trong những trường hợp hiếm gặp tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội - sản phụ đã từng phẫu thuật lấy thai 4 lần liên tiếp trong vòng chỉ 5 năm (2015, 2017, 2018, 2020). Trong lần mang thai thứ 5 này, chị D tưởng rằng mọi thứ sẽ thuận lợi như những lần trước nhưng lại đối mặt với biến chứng rau cài răng lược – rau tiền đạo, một tình huống đặc biệt nguy cơ cao trong sản khoa.

Đến tuần thai thứ 31, khi đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để làm hồ sơ sinh, chị D được các bác sĩ phát hiện rau tiền đạo trung tâm và rau cài răng lược xâm lấn sâu vào tử cung, một tình trạng vô cùng nguy hiểm, đặc biệt ở sản phụ có nhiều vết mổ cũ. Chị lập tức được chuyển lên Khoa Sản bệnh A4 để theo dõi và điều trị sát sao trong điều kiện được kiểm soát chặt chẽ.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Trong tuần tiếp theo, dù được chăm sóc tích cực, tình trạng bám dính của bánh rau ngày càng phức tạp. Đến tuần thai thứ 36, bánh rau đã ăn sâu vào bàng quang và toàn bộ đoạn dưới tử cung, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và thai nhi.

Trước tình huống nguy cơ cao, TS.BS Đỗ Tuấn Đạt – Trưởng khoa Sản bệnh A4, cùng ê-kíp bác sĩ sản khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh đã hội chẩn nhanh và nhận định đây là thời điểm thích hợp để phẫu thuật lấy thai, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho cả mẹ và bé.

Ca phẫu thuật diễn ra trong điều kiện khó khăn. Các mạch máu dưới tử cung tăng sinh mạnh, bánh rau dính chặt vào thành bụng trước và bàng quang, ê-kíp phải xử trí hết sức cẩn trọng. Để cầm máu và đảm bảo an toàn cho người bệnh, ê-kíp đã quyết định cắt tử cung bán phần, giữ lại hai buồng trứng, giúp duy trì nội tiết tự nhiên cho sản phụ sau mổ.

Sau 1,5 giờ phẫu thuật khẩn trương và chính xác, với sự phối hợp nhịp nhàng của đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Bé trai nặng 2,9kg chào đời khỏe mạnh, cất tiếng khóc đầu tiên trong niềm vỡ òa của cả ê-kíp. Người mẹ được truyền máu, hồi sức tích cực và hiện sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Bé trai nặng 2,9 kg chào đời khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Trải qua hành trình mang thai và sinh nở đầy thử thách, chị B.T.D xúc động chia sẻ: “Tôi biết mình có nhiều lần phẫu thuật trước đó là rất rủi ro, nhưng nhờ có các bác sĩ tận tâm, tôi đã vượt qua được ca sinh này an toàn. Tôi thật sự biết ơn TS.BS Đỗ Tuấn Đạt và ê-kíp Khoa Sản bệnh A4 đã đồng hành, chăm sóc tôi từng giờ, từng phút”.

Trường hợp của chị D một lần nữa cho thấy tính chất phức tạp của rau cài răng lược ở người có nhiều vết mổ đẻ cũ, đồng thời thể hiện năng lực chuyên môn và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội – nơi luôn đồng hành cùng người mẹ trong hành trình sinh nở an toàn, trọn vẹn.

Tai biến sản khoa nguy hiểm

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Đạt, rau cài răng lược là tình trạng bánh rau bám quá sâu vào lớp cơ tử cung. Bệnh thường gặp ở thai phụ có rau tiền đạo và có sẹo mổ lấy thai cũ, vị trí rau bám thường gặp tại sẹo mổ lấy thai cũ ở cơ tử cung.

Sau khi được phát hiện, sản phụ cần được theo dõi tại cơ sở y tế có trang thiết bị hiện đại cũng như đội ngũ bác sĩ giỏi chuyên môn và giàu kinh nghiệm về mổ rau cài răng lược, bởi đây là một kỹ thuật khó tiềm ấn rất nhiều rủi ro của sản khoa.

Rau cài răng lược là tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm, không chỉ gây nguy hiểm cho cuộc sinh mà còn đe dọa tính mạng mẹ bầu.

Bởi bình thường bánh nhau sẽ bong ra khỏi thành tử cung sau khi sản phụ sinh em bé. Bánh nhau sau đó được xổ ra bên ngoài. Tuy nhiên, khi mẹ bầu mắc phải nhau cài răng lược, bánh nhau không thể tự bong khỏi thành tử cung mà bám chặt vào các cơ tử cung, thậm chí xâm lấn sang các cơ quan lân cận. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng băng huyết sau sinh, nhiễm trùng hậu phẫu… thậm chí gây tử vong ở thai phụ.

Hiện nguyên nhân chính xác gây bệnh vẫn chưa được xác định rõ ràng nhưng theo các chuyên gia phần lớn mẹ bầu gặp phải tình trạng này đều có điểm chung là có vết sẹo trên thành tử cung do phẫu thuật mổ lấy thai hoặc bóc nhân xơ tử cung.

Bên cạnh đó, việc mẹ bầu có tiền sử sinh mổ lấy thai hoặc mắc phải nhau tiền đạo cũng làm tăng nguy cơ bị nhau cài răng lược. Thống kê cho thấy, khoảng 5-10% các trường hợp mắc bệnh là ở mẹ bầu bị rau tiền đạo.

Sinh mổ lấy thai làm tăng nguy cơ bánh nhau không thể tự động tách khỏi thành tử cung. Mẹ bầu có tiền căn vết mổ cũ càng nhiều, nguy cơ gặp phải tình trạng này càng lớn. Thống kê cho thấy, trên 60% các ca mắc là ở mẹ bầu có vết mổ cũ 3 lần trở lên.

Rau cài răng lược không gây ra bất cứ triệu chứng hay dấu hiệu rõ rệt nào, chỉ vào những tháng cuối thai kỳ (tam cá nguyệt thứ ba) xuất hiện tình trạng xuất huyết âm đạo bất thường mới phát hiện ra.