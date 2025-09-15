Hà Nội

Sống Khỏe

Cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn 3 ô tô tại Cầu Giẽ -Ninh Bình

Bệnh viện Đa khoa Hà Nam nỗ lực cấp cứu các nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Thúy Nga

Khoảng 9h30 ngày 15/9, tại KM 222+ 800 trên tuyến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, gần nút giao thông Phú Thứ, thuộc địa bàn phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều phương tiện.

182-bn.jpg
Kịp thời cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn - Ảnh BVCC

Theo thông tin ban đầu, vụ va chạm xảy ra giữa 3 ô tô, gồm: Xe phun nước, xe limousine và xe bán tải Ford Ranger, khiến chiếc limousine bị lật nghiêng, biến dạng nặng. Vụ tai nạn còn khiến một xe khách 45 chỗ đi phía sau phải đánh lái để tránh va chạm, lao ra khỏi đường cao tốc. Hậu quả vụ việc làm nhiều người bị thương.

Là đơn vị tiếp nhận ban đầu, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn bộ nguồn nhân lực của khoa, cấp cứu bệnh nhân với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

18-bn.jpg
18-1bn.jpg
184bn.jpg
Hồi sức tích cực cho các bệnh nhân nặng - Ảnh BVCC

BSCKII Vũ Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Nam cho biết: “Ngay khi nắm thông tin về vụ tai nạn, Ban Giám đốc Bệnh viện lập tức có mặt, trực tiếp chỉ đạo việc phân luồng, đón tiếp bệnh nhân, huy động các bác sĩ giỏi khẩn trương cấp cứu người bệnh.

183bn.jpg
Bệnh nhân người nước ngoài được di chuyển về bệnh viện - Ảnh BVCC

Phòng Quản lý chất lượng và công tác xã hội chăm sóc bệnh nhân, hỗ trợ người bệnh đi chiếu chụp, làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Tất cả chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để chăm sóc, điều trị giúp các bệnh nhân sớm ổn định, hồi phục sức khỏe”.

185bn.jpg
Kịp thời hội chẩn và cấp cứu bệnh nhân - Ảnh BVCC

Tính đến 14h ngày 15/9, đơn vị đã tiếp nhận 18 nạn nhân từ vụ tai nạn, trong đó có 10 du khách quốc tịch Pháp và 8 người Việt Nam. Hiện có 1 trường hợp nặng xin về, 1 trường hợp đa chấn thương chuyển Bệnh viện Việt Đức.

