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Kho tri thức

Caño Cristales – dòng sông ngũ sắc đẹp như bước ra từ hành tinh khác

Giữa rừng nhiệt đới Colombia, có một dòng sông mỗi năm lại biến thành những bức tranh sống động khác nhau với mảng màu đỏ, vàng, xanh và đen.

Thanh Bình (tổng hợp)

Ẩn mình trong Vườn quốc gia Sierra de la Macarena, thuộc tỉnh Meta của Colombia, Caño Cristales là một trong những cảnh quan kỳ lạ nhất Nam Mỹ. Người ta thường gọi nơi đây là “dòng sông ngũ sắc” bởi vào một thời điểm nhất định trong năm, lòng sông hiện lên với những mảng màu rực rỡ đến mức trông gần như được tô bằng màu nước.

Ảnh: flashpackerconnect

Điều kỳ diệu ấy không phải do một loại khoáng chất bí ẩn hay kỹ xảo ánh sáng. “Họa sĩ” thực sự của Caño Cristales là một loài thực vật thủy sinh đặc hữu có tên Macarenia clavigera. Chúng bám vào những tảng đá dưới lòng sông và thay đổi màu sắc tùy theo điều kiện ánh sáng, mực nước và môi trường sống. Khi phát triển mạnh, những thảm thực vật này tạo nên những dải đỏ, hồng hoặc tím nổi bật giữa làn nước trong veo.

Các màu sắc khác của dòng sông lại đến từ sự kết hợp giữa thực vật, tảo, đá, cát và màu phản chiếu của nước. Vì thế, tùy từng đoạn sông và thời điểm quan sát, người ta có thể bắt gặp đỏ, hồng, vàng, xanh lá, xanh lam và đen. Chính sự kết hợp này khiến tên gọi “ngũ sắc” chỉ là một cách mô tả mang tính biểu tượng, chứ Caño Cristales thực tế có thể xuất hiện nhiều sắc độ hơn.

Ảnh: ndtv

Điều thú vị là dòng sông không phải lúc nào cũng rực rỡ. Hiện tượng đặc biệt này phụ thuộc vào mực nước và ánh sáng, thường nổi bật trong mùa mưa, khoảng tháng 5 đến tháng 11, khi điều kiện thích hợp cho Macarenia clavigera phát triển. Năm 2026, mùa du lịch Caño Cristales chính thức được mở từ cuối tháng 5 với các quy định nhằm bảo vệ hệ sinh thái đặc biệt này.

Caño Cristales còn đặc biệt bởi vị trí địa lý của Sierra de la Macarena. Đây là vùng giao thoa giữa các hệ sinh thái lớn của Colombia, tạo nên mức độ đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Du khách có thể bắt gặp chim, khỉ, rùa, bò sát và nhiều loài động vật khác trên hành trình đến dòng sông.

Ảnh: tabi-choku

Nhưng chính vẻ đẹp mong manh ấy khiến Caño Cristales cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Du khách phải đi theo tuyến được quy định và tuân thủ các quy tắc môi trường; những chất như kem chống nắng hay thuốc chống côn trùng có thể gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh.

Caño Cristales vì thế không thực sự là một “dòng sông cầu vồng”. Đó là một hệ sinh thái sống đã biến chính lòng sông thành một bảng màu khổng lồ và bảng màu ấy chỉ xuất hiện khi thiên nhiên cho phép.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước.
#Caño Cristales #Hệ sinh thái Colombia #Thực vật thủy sinh #Du lịch sinh thái #Bảo vệ môi trường

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